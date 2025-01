A- A+

CÉREBRO 7 hábitos para melhorar sua memória de curto prazo segundo cientistas Eles protegem e fortalecem a parte do cérebro responsável pelo armazenamento das memórias

Durante o dia, você pode esquecer onde deixou as chaves do carro ou que teve que realizar uma tarefa específica. Você pode nem se lembrar de algumas atividades que fez horas antes. Isso pode ser devido a fatores como estresse e falta de atenção.

Por isso, um grupo de profissionais de saúde desenvolveu uma lista de sete dicas que você deve levar em consideração para proteger o córtex pré-frontal e o hipocampo, região do cérebro responsável pelo armazenamento da memória de curto prazo, entre outras funções neurais.

Nos últimos anos, pesquisas têm sido realizadas com foco na preservação da memória e na proteção das pessoas contra doenças mentais, como Alzheimer e demência. Porém, embora não haja garantias exatas, os médicos analisaram que certos hábitos diários poderiam influenciar a saúde do cérebro, a ponto de permitir uma idade adulta sem esses riscos.



Assim, os especialistas da Clínica Mayo desenvolveram uma série de sugestões para aplicar no seu dia a dia e assim aprimorar o correto funcionamento do hipocampo.

Dicas para proteger a memória de curto prazo

Mantenha sua mente ativa: faça atividades que estimulem seu cérebro. Leia, aprenda a tocar um instrumento musical, jogue jogos de habilidade, comece um hobby ou, melhor ainda, inicie uma carreira ou estudo que esteja fora de suas expectativas.

Foto: Freepik

Exercício: a atividade física não só promove um corpo saudável, mas também ajuda a cuidar da mente. Seu cérebro pode se beneficiar do aumento do fluxo sanguíneo, o que por sua vez ajuda a proteger o hipocampo.

Foto: Freepik

Recomenda-se fazer pelo menos uma hora de treino, principalmente exercícios aeróbicos, pois está cientificamente comprovado que esta disciplina é a mais eficaz para consolidar memórias de forma permanente.

Durma bem: respeite oito horas de sono por dia. Em muitos casos, a má memória de curto prazo está relacionada à má qualidade do sono. Se você sofre de insônia, consulte um médico especialista para os cuidados adequados.

Foto: Canva

Passe tempo com outras pessoas: os humanos são sociais por natureza e dependem da comunicação e da comunidade para prosperar. Conectar-se com amigos e familiares ajuda a fortalecer sua memória, pois testa suas memórias e permite criar novas. Ao mesmo tempo, sua mente se enriquece com a troca de diálogo e conhecimento.

Foto: Freepik

Organize seu dia a dia: anote todas as tarefas que você deve realizar em um caderno ou agenda. Adquira o hábito de controlar suas compras e despesas. Concentre-se até mesmo em atingir metas semanais e trabalhar nelas. Limite as distrações e evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo; Certifique-se de que sua programação diária não pareça cansativa.





Foto: Freepik

Alimente-se de forma saudável: a alimentação é essencial para o bem-estar físico e mental. Existem produtos naturais, como frutas, vegetais e grão de bico, que fornecem vitaminas e minerais essenciais para melhorar o funcionamento cognitivo. Combine uma dieta balanceada que inclua também peixe, rica fonte de ômega-3 e ômega-6, ambos vitais para a memória.



Foto: @timolina/Freepik

Monitore sua saúde periodicamente: visite seu médico de confiança em intervalos adequados. Faça exames anuais ou semestrais para monitorar seus níveis de açúcar no sangue, colesterol e pressão arterial. Revise seu histórico genético para descartar doenças mentais hereditárias. Além disso, monitore os medicamentos que você toma, pois alguns podem afetar sua memória.

Veja também