A- A+

Exposição de animais 81ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados oferece programação especial no feriadão A feira conta, a partir desta quinta-feira (14), com uma programação cultural especial para o feriadão da Proclamação da República, voltada para todas as idades

A 81ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados está entrando em seu último final de semana e funcionará até este domingo (17) no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

A feira conta, a partir desta quinta-feira (14), com uma programação cultural especial para o feriadão da Proclamação da República, voltada para todas as idades.

Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados

Na exposição, o público pode visitar uma grande quantidade de animais, das mais diversas raças e tipos. O evento conta com bois, vacas, cavalos, coelhos, ovelhas, entre outros animais. Além disso, o evento conta ainda com o sucesso dos répteis, do famoso biólogo André Maia, e uma grande variedade de peixes e aquários.

"Não tem ninguém que não seja contemplado com a nossa programação. É uma exposição que atinge os profissionais e curiosos do agronegócio, mas também chega em quem deseja assistir grandes shows, saborear comidas típicas e passear em um ambiente cercado de artesanatos", comentou Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestinas de Criadores (SNC).

Na programação cultural, as principais atrações dos shows são Banda Sedutora, Raniery Gomes, Conde Só Brega, Eduarda Alves e Capim com Mel. Para o público infantil, Tio Caio e Caravana comandam a festa. Além disso, as crianças ainda podem curtir os passeios de pônei e trenzinho, dentro do parque.

O evento conta com bois, vacas, cavalos, coelhos, ovelhas, entre outros animais. Foto: Tsuey Lan Bizzocchi

Feira diversificada

No mesmo local, o público ainda pode aproveitar a grande oferta de produtos culinários e ainda de artesanatos, que estão à disposição no Parque do Cordeiro.

A partir desta quinta-feira (14), o Parque de Exposições do Cordeiro estará aberto a partir das 9h e segue com toda a programação até 1h. No domingo (17), último dia, os portões abrem no mesmo horário, mas fecham às 22h. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), de quinta-feira (14) a domingo (17).

A 81ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados começou no último dia 8 de novembro e já atraiu milhares de pessoas. Cerca de R$ 40 milhões em prospecção de negócios são esperados até o último dia do evento.

Confira a programação cultural:

14/11 (quinta-feira)

20h às 21h30 - Preto Joya

21h30 às 23h - Sedutora

23h à 01h - Capital do Sol

15/11 (sexta-feira)

20h às 21h30 - Nova Swing

21h30 às 23h - Raniery Gomes

23h à 01h - Conde Só Brega

16/11 (sábado)

16h às 20h - Tio Caio e Caravana da Alegria

20h às 21h30 - Miguel Ribeiro

21h30 às 23h - Eduarda Alves

23h à 01h - Capim com Mel

17/11 (domingo)

16h às 18h - Tio Caio e Caravana da Alegria (show infantil)

18h às 19h - Marcilio Monthier

19h às 20h - Forró sem Fronteiras

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Veja também

Moraes Polícia prende hacker que ameaçou matar Moraes e investiga elo com homem da bomba no STF