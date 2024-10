A fruta que ajuda a desintoxicar o fígado e reduz a pressão arterial

A- A+

Nutricionalmente, as uvas oferecem vários benefícios. Com uma casca fina que varia em tons do verde ao vermelho intenso, essas frutas são consumidas desde a antiguidade.

Originárias da família das Vitaceaes, as uvas possuem diversos tipos, o que as tornam um recurso versátil. Na América, seu cultivo intensivo começou em 1524, quando Hernán Cortés ordenou o plantio massivo de vinhas nos territórios que conquistou.

Desde aquele momento, a fruta mantém sua importância na produção de vinhos, sucos, doces e passas, além de encontrar um uso de destaque em cosméticos, onde seus extratos antioxidantes são usados para cuidados com a pele.

Desintoxicação do fígado

Sua riqueza em antioxidantes ajuda a combater o estresse oxidativo, processo que afeta as células do corpo, e o resveratrol, um de seus compostos, é amplamente estudado por seu impacto na saúde cardiovascular. Este componente bloqueia os radicais livres, que estão ligados ao envelhecimento celular, e é creditado com um efeito positivo na prevenção de doenças cardíacas.

"Eu sempre explico que é como se ele fosse um gari. Ele entra na corrente sanguínea e "varre” todo o colesterol do corpo para o fígado, onde é processado", diz o médico da Cleveland Clinic, DiMarino.

Em um estudo citado pela entidade, pessoas com colesterol alto que comeram três xícaras de uvas por dia durante oito semanas apresentaram níveis mais baixos de colesterol total e colesterol LDL "ruim".

Reduz a pressão arterial

As uvas são uma boa fonte de fibras, vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais essenciais como cálcio, fósforo, potássio e magnésio, de acordo com o Consumer Power.

Seu teor de potássio, por outro lado, promove a condição das artérias e ajuda a reduzir a pressão arterial, um benefício fundamental para quem procura manter a saúde do sistema circulatório.

Nesse sentido, a Cleveland Clinic destaca outro aspecto dessa fruta: "As uvas têm um teor de sódio muito baixo", diz DiMarino.

"Eles se adaptam bem a uma dieta com baixo teor de sódio e ajudam a reduzir a pressão arterial", explica o especialista. DiMarino acrescenta que "eles também são ricos em potássio, o que também pode ajudar a equilibrar a pressão arterial. Se você tem uma baixa ingestão de potássio, pode estar em maior risco de pressão alta.

A Clínica Baviera, na Espanha, destaca outro efeito relevante: "Esta fruta tem a propriedade de aumentar os níveis de óxido nítrico no sangue, um fator fundamental na prevenção da formação de coágulos sanguíneos. Desta forma, ataques cardíacos e outras patologias cardíacas importantes são evitados.

Além desse benefício cardiovascular, a entidade também destaca que o resveratrol presente na uva pode ter propriedades anticancerígenas, mostrando eficácia na prevenção de certos tipos de tumores, como o de cólon ou de mama.

