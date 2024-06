A mudança sutil em suas mãos pode significar que você tem colesterol alto; entenda

A- A+

O colesterol alto é um dos principais fatores de risco para problemas cardiovasculares, como infarto e AVC. A condição costuma ser silenciosa. No entanto, alguns sinais no corpo, como tipos específicos de inchaços perto dos olhos e inchaço nas mãos e pernas, podem indicar o excesso dessa gordura no organismo.

De acordo com informações do Daily Mail, alguns sinais no corpo podem indicar que o colesterol atingiu níveis perigosos para a saúde. São eles:



Rosto: Saliências ao redor dos olhos, geralmente amareladas por causa da cor da gordura sob a pele. Esses inchaços são chamados de xantelasma e geralmente não são dolorosos. Eles podem indicar que a gordura está fluindo pela corrente sanguínea.

Outro sinal no rosto é um fino círculo azul, branco ou cinza ao da íris (a parte colorida do olho). O terceiro sinal mais frequente é chamado de oclusão da veia retiniana, que causa olhos esbugalhados.

Geralmente ocorre quando os aglomerados de gordura nos vasos sanguíneos se rompem e obstruem a veia que fornece sangue à retina, causando vazamento de gordura.

Mãos e pernas: É comum o inchaço ao redor dos nós dos dedos, resultando em dor nos tendões. O colesterol alto também pode causar alfinetadas e agulhadas nas mãos e pernas devido ao fluxo sanguíneo limitado para essas áreas.

Unhas: Unhas claras são outro sinal a ser observado, pois podem indicar que o fluxo sanguíneo oxigenado para as mãos está prejudicado.

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o bom funcionamento do corpo. Ele é usado em atividades como digestão, produção de hormônios e construção de células.

No entanto, o excesso de colesterol está associado ao aumento do risco de problemas cardiovasculares como infarto, acidente vascular cerebral (AVC), doença cardíaca coronária, doença arterial periférica e doença renal crônica.

Existem três tipos de colesterol: O LDL, chamado colesterol ruim; o HDL, conhecido como colesterol bom; e o colesterol total, que é a junção dos dois. O grande risco para a saúde é o aumento do HDL, o colesterol ruim.

Em pessoas saudáveis, os níveis adequados desse colesterol devem estar abaixo dos 130 mg/dL. Em pessoas que apresentam algum quadro de risco, os níveis não deverão ultrapassar os 70 mg/dL.

Níveis elevados de colesterol geralmente são decorrentes de maus hábitos, que incluem fumar, não fazer exercícios e ter uma alimentação ruim. Por outro lado, fatores como genética, uso de medicamentos e condições médicas, como doença renal crônica e diabetes, também influenciam o risco.

