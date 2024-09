Abacate: pode congelar? Engorda? Reduz o colesterol? Mitos e verdades sobre a fruta

A- A+

Cada vez mais pessoas incorporam o abacate em sua alimentação, em cafés da manhã, molhos, pastas e até mesmo em saladas. Ele está presente em acompanhamentos e pratos principais e é, sem dúvida, um dos ingredientes que ganhou mais destaque na cozinha.

Embora seu consumo seja alto em outros países, na América do Sul começamos a usá-lo com mais frequência nos últimos anos. O aumento de adeptos também trouxe crenças e controvérsias sobre como devemos consumi-lo; veremos algumas delas.

O abacate é uma fruta. Sim, oferece um sabor único ao paladar e é muito versátil para vários tipos de comida, desde o café da manhã até o jantar. Costumamos tratá-lo como um vegetal, mas ao falar de abacate, ou aguacate na América Central, estamos nos referindo a uma fruta.

A principal diferença entre frutas e vegetais é que, embora ambos venham de plantas, quando possuem uma semente em seu interior, são considerados frutas e não vegetais. Assim como o abacate, também tratamos outras frutas como vegetais, como tomates, pepinos, abóbora e berinjela.





Não engorda. Ninguém engorda ou emagrece apenas por um alimento. Engordamos porque consumimos mais calorias do que nosso corpo necessita, o que ocorre devido à combinação de alimentos que escolhemos na dieta diária. Essa crença surgiu devido ao alto teor de gordura do abacate, mas essas gorduras ajudam a manter uma dieta mais saudável e a controlar o apetite.

É fonte de gorduras saudáveis. Esse dado é fundamental ao falar de gorduras boas, de ácidos graxos monoinsaturados, que protegem o organismo e, principalmente, o sistema cardiovascular, semelhantes às do azeite de oliva. A gordura do abacate sempre será melhor do que a encontrada em bolos, biscoitos e outros produtos processados, como barras de cereais e alimentos pré-cozidos para congelar. Além disso, sua quantidade de gordura faz com que fiquemos saciados mais rapidamente e é de digestão lenta, ao fazer com que o corpo demore a sentir fome novamente. É um grande aliado quando caímos na tentação de beliscar entre as refeições.

Pode ser congelado. Muitas pessoas acreditam que o abacate não pode ser congelado e acabam deixando-o fora da geladeira, fazendo com que estrague. O importante é saber que, se for usá-lo a curto prazo, pode deixá-lo fora da geladeira. Caso contrário, pode congelá-lo. A melhor maneira de fazer isso é descascando-o, cortando-o ao meio e removendo o caroço, e, para preservar melhor, pode misturá-lo com suco de limão antes de congelar. Por outro lado, se precisar amadurecer, deixe-o fora da geladeira e perto de uma banana ou maçã para acelerar o processo (essas frutas liberam gás etileno que ajuda a acelerar a maturação).

São aliadas para a digestão. Costumamos pensar que, por ser rica em gorduras, o abacate é pesado para a digestão. No entanto, ele é excelente para o trato intestinal e, ao fornecer fibra, ajuda a regular o trânsito intestinal; na verdade, cada abacate possui cerca de 7 gramas de fibra, o que ajuda o sistema digestivo.

É a fruta com mais potássio. Sim, supera a banana, que sempre é associada à fruta número um em potássio e que as avós recomendavam como “boa para câimbras”. Uma banana fornece quase 400 mg de potássio e meia unidade de abacate supera 450 mg. Esse dado é importante para que pessoas com dietas de controle de potássio, especialmente de tipo renal, regulem seu consumo.

Ideias para incorporar o abacate no dia a dia. Graças à grande versatilidade, o abacate pode ser usado desde o café da manhã até o jantar. Pode ser adicionado a pratos salgados e doces, como smoothies e mousses. É um excelente substituto para manteiga e creme de leite em receitas, tornando-o um grande aliado em receitas vegetarianas e veganas.

No café da manhã, pode ser consumido em pedaços ou amassado, acompanhado de ovo, sozinho ou com queijo. Combinar esses tipos de alimentos no café da manhã permite que o pâncreas descanse e não produza tanta insulina. Ajuda a eliminar a ansiedade e a vontade de comer uma hora depois do café da manhã. Tenho certeza de que você vai surpreender mais de uma pessoa. Você se anima?

Receitas

Pasta de Abacate

Ingredientes:

1 abacate

½ cebola

2-3 colheres de sopa de queijo cremoso

Suco de limão (a gosto)

Temperos (sal, pimenta, cúrcuma)

Procedimento: coloque todos os ingredientes em um recipiente e processe até obter uma pasta homogênea.

Panquecas de Abacate (5 unidades)

Ingredientes:

½ abacate pequeno

1 ovo

1 colher de chá de fermento em pó

2 colheres de sopa de leite desnatado

Sal e pimenta

Procedimento: processe todos os ingredientes e prepare as panquecas em uma frigideira antiaderente, virando uma vez. Em aproximadamente 5 minutos estarão prontas.

*Por Lorena Balerio, licenciada em Nutrição; ministra palestras e workshops e promove uma alimentação real e saudável.

