Educação Leonardo Boff e Jessier Quirino fazem abertura do ano letivo da Rede Municipal de Ensino do Recife Evento acontece nesta segunda-feira (3), no Classic Hall; estudantes retornam às salas de aula na próxima quarta-feira (5)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, convocou o escritor Leonardo Boff e o poeta Jessier Quirino para realizarem a abertura oficial do ano letivo da Rede Municipal de Ensino do Recife, nesta segunda (3).

O evento acontece a partir das 8h, no Classic Hall, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). A expectativa é reunir cerca de 9 mil profissionais da educação.

Promovido pela gestão municipal, em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania, a solenidade de abertura integra a programação do 15º Seminário da Região Metropolitana do Recife “Escola? Presente” e tem como público alvo os profissionais do Grupo Operacional do Magistério (GOM), Grupo Operacional de Apoio ao Magistério (GOAM), professores de Contrato por Tempo Determinado (CTD) e Coordenadores Pedagógicos e Professores das unidades de Educação Infantil em parceria com a Secretaria de Educação.



Para acolhimento dos profissionais, a solenidade contará com abertura cultural protagonizada pelo Núcleo de Atividades Culturais (NAC) da Secretaria de Educação e a presença do escritor Leonardo Boff, que ministrará a palestra que destaca a temática deste ano letivo, “Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade: tecendo práticas para a construção de uma sociedade consciente”.

A programação terá ainda a aula espetáculo “Causos e Poesias nas veredas da construção de uma sociedade consciente” com Jessier Quirino.

“A gente vai reunir todos os profissionais da nossa rede para discutir e refletir sobre a temática escolhida para este ano letivo. Convidamos Leonardo Boff, que é uma referência nessa área de educação ambiental. A programação do nosso evento terá também Jessier Quirino, que vai trazer uma aula espetáculo com foco nesta temática. Sem dúvidas, será um momento muito importante para a nossa rede”, destacou Ana Selva, secretária executiva de Gestão Pedagógica.

As atividades educacionais nas escolas e creches da rede municipal começam na próxima quarta-feira (3).

