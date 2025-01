Ambulatório de saúde digital é inaugurado no IMIP

A- A+

Foi inaugurado o novo ambulatório de saúde digital no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na manhã desta sexta-feira (31), no centro do Recife.

O novo serviço, que classifica uma nova rotina de atendimentos com os pacientes oncológicos, é um marco para o acompanhamento de consultas da saúde pública na capital pernambucana.

O atendimento digital visa atender e garantir o suporte contínuo dos tratamentos, além de fornecer uma dinâmica mais ágil e fomentar uma comunicação integrada dos profissionais da saúde com suas respectivas especialidades.





Kléber Araújo, diretor de inovação da instituição, trouxe detalhes acerca da inauguração: “É um ambiente estruturador para as dinâmicas ligadas a saúde digital. Tele consulta e tele consultorias que possam beneficiar os pacientes dessa tecnologia, que façam eles se deslocar menos, produzir menos impacto ambiental através do deslocamento e sofrer menos, já que existem pacientes que possuem dificuldades de mobilidade”, ressaltou o diretor.

Entre os principais benefícios dessa nova dinâmica, Rosano Carvalho, superintendente estadual do Ministério da Saúde, elencou a importância do investimento feito pelo órgão com a saúde pública da capital pernambucana: “Essa iniciativa feita pelo Ministério da Saúde, inclusive criando uma secretaria especializada em saúde digital, vai facilitar e criar um ambiente ágil, seguro e dinâmico para os pacientes da oncologia”, conclui.

Para o IMIP, o novo ambiente de atendimento digital proporciona uma melhora significativa nos atendimentos com os pacientes: “Nós temos um tempo máximo admitido para que a pessoa, ao saber do diagnóstico, comece o seu tratamento. Com este serviço, vamos conseguir agilizar o processo, porque o IMIP ficará em contato direto com o paciente, consequentemente oferecendo uma possibilidade de mais qualidade de vida para o paciente”, finalizou Silvia Rissin, presidente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira.

