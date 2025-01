A- A+

Saúde Ceratopigmentação: idoso realiza cirurgia inovadora nos olhos, no Recife, nesta sexta (31) Conhecida como tatuagem no olho, procedimento cirúrgico pigmenta o estroma da córnea a fim de modificar seu tom

Uma nova esperança. Esse é o pensamento de João Alfredo de Barros, um idoso de 66 anos que será submetido a uma ceratopigmentação, um procedimento no olho que pigmenta o estroma da córnea. A cirurgia ocorrerá nesta sexta-feira (30), no Hospital Santa Luzia, no Recife.

Morador de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), João é porteiro de um prédio na Zona Norte da capital pernambucana. Casado e pai de dois filhos, convive com a perda da visão no olho esquerdo desde 2009, consequência de uma conjuntivite que deixou sequelas irreversíveis.

Enquanto o olho direito seguiu saudável, o esquerdo tornou-se esbranquiçado. João realizou tratamentos, utilizou medicações e até chegou a passar por um transplante de córnea há cerca de quatro anos. O organismo dele, entretanto, rejeitou o último procedimento, o que fez ele desistir de cuidar da visão.

“Eu parei e fiquei aguardando somente a mão de Deus para que enviasse uma pessoa, porque a gente que é pobre financeiramente não tem outra alternativa”, disse.

Apesar de ter deixado o tratamento da visão um pouco de lado, João não escondia que a condição afetava sua autoestima.

“Quando eu chego em um local assim, com a visão esbranquiçada, eu me sinto um pouco um pouco triste, sabe? Eu acredito que a visão é de grande importância, porque é ela que faz o ser humano ficar de pé, caminhar para qualquer lugar que quiser. Então por isso a minha autoestima ficou um pouco abaixo”, confessou.

Ceratopigmentação como alternativa

Seu João só não esperava encontrar uma possível solução bem embaixo do seu nariz. Ou melhor, no mesmo prédio em que ele trabalha.

Moradora do condomínio, a doutora Manuela Tenório Cardoso, oftalmologista no Hospital Santa Luzia, já havia estudado o procedimento de ceratopigmentação, em São Paulo, sendo a primeira a trazer a técnica para o Nordeste.

Ao voltar para Pernambuco, ela conversou com João sobre a possibilidade de realizar a cirurgia. O procedimento não pode devolver a visão dele, porém funciona como uma espécie de "tatuagem no olho".

“Examinei seu João e realmente a baixa de visão é irreversível. A cirurgia de ceratopigmentação não melhora a acuidade visual. O objetivo é devolver a autoestima, devolver o contato visual que deixou de existir, sem as lentes escuras. É um procedimento cirúrgico em que se pigmenta o estroma da córnea a fim de modificar seu tom”, explicou.

O procedimento, apesar de inovador no Brasil, já é realizado em países como Estados Unidos, Espanha e Panamá para fins estéticos. No entanto, a mudança da cor dos olhos saudáveis ainda não é permitida no país, devido à necessidade de mais estudos sobre a segurança da técnica.

"No Brasil, a pigmentação da córnea ou tatuagem de córnea pode ser usada para fins cosméticos em olhos sem visão que evoluíram com aspecto esbranquiçado ou em casos de disfunções, como atrofias irianas, a fim de corrigir esses defeitos", detalhou a médica.

Doutora Manuela Tenório. Foto: Dayvison Nunes/divulgação

Expectativa alta

A expectativa tanto de João quanto de Manuela são altíssimas. Para o paciente, o procedimento significa um alento, enquanto para a médica, a possibilidade de ajudar mais pessoas.

“Eu estou realmente ansioso e feliz por eu conseguir esse momento. Eu sei que a visão não pode voltar, mas só o fato da aparência do meu olho esquerdo ficar bem parecido com o meu olho direito, para mim já é uma boa e uma grande vitória”, admitiu seu João.

“É um assunto novo para a maioria dos médicos. Muitos só ouviram falar no procedimento por conta da polêmica sobre brasileiros que saíram do país para mudar a cor dos olhos. Porém, eu estou entusiasmada com os avanços trazidos para a pigmentação da córnea e com a possibilidade de ajudar pessoas como seu João. No depoimento das pessoas que foram submetidas ao procedimento é marcante a mudança que ele traz. Um verdadeiro pingo de tinta ‘no coração’”, explicou a doutora.

Mais sobre a ceratopigmentação

O procedimento de ceratopigmentação é realizado por um profissional especializado em oftalmologia estética. Utilizando técnicas avançadas de micropigmentação e pigmentos seguros e biocompatíveis, o especialista aplica cuidadosamente os pigmentos na córnea, garantindo resultados naturais e duradouros.

Antes do procedimento, o paciente passa por uma consulta detalhada para discutir suas necessidades e expectativas, bem como para avaliar a saúde ocular e determinar a melhor abordagem para o procedimento.

Ainda que a ceratopigmentação seja uma ferramenta que pode transformar a visão e a autoestima de indivíduos, não se justifica o risco apenas pelo motivo estético.

É necessário conversar com o oftalmologista para tomar decisões críticas e adequadas à saúde dos olhos.



