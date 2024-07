Abóbora cabutia: saiba mais sobre vegetal super nutritivo que é estrela do inverno

A- A+

O inverno é uma época ideal para desfrutar da abóbora cabutia, um vegetal digestivo que pode ser consumido em diversos formatos, desde sopas até fondues e bolos.



A popularidade sazonal da abóbora cabutia se deve ao alto teor de fibras e nutrientes, como betacaroteno, vitaminas A, C e E, potássio, magnésio, entre outros, que ajudam a melhorar os sistemas digestivo e imunológico, a visão e o coração.

Tem um sabor especialmente doce e uma textura cremosa e aveludada, que lembra uma mistura de batata-doce e inhame. A abóbora cabutia faz parte da família botânica do melão, abobrinha, melancia e pepino.



Acredita-se que a ‘Kabocha’ (como é chamada na Ásia) tenha sido cultivada pela primeira vez no Camboja e que foram os portugueses que a descobriram e exportaram para outras partes do mundo, incluindo o Japão e a América do Sul.





Da mesma forma, registros estimam que sua primeira aparição na América do Norte foi nos Estados Unidos, no século XVII, e que seu consumo se popularizou no século XIX.

Segundo os consumidores da abóbora cabutia, ao escolher esta abóbora em particular, deve-se prestar atenção na cor e no peso. Deve parecer pesada para o seu tamanho e a cor externa tem que ser verde intenso e profundo. É comum, no entanto, encontrar linhas brancas que vão do caule até a base, além de algumas manchas amareladas ao redor da casca, que deve ser dura ao toque. Para ser consumida, é preciso garantir que a polpa seja laranja.

Embora tenha diferentes formas de preparo (assada, cozida, salteada, refogada, gratinada), a nutricionista Valentina Martínez revela que, para conservar todos os seus nutrientes, o ideal é cozinhá-la no vapor, em uma panela com pouca água ou salteada.

Um dado relevante é que, em alguns locais de língua espanhola, a palavra “abóbora” é usada para se referir às espécies maiores de planta, enquanto “zapallo” é a denominação usual para as de menor tamanho. No entanto, isso não é uma regra fixa, pois ambos os termos podem ser usados sem erro.

Benefícios da abóbora cabutia

Pode ser consumida em qualquer época do ano. Entretanto, sua demanda aumenta nos meses de outono e inverno, quando fornece calor e um alto valor nutricional à dieta. A sua vasta riqueza em vitaminas, minerais e fibras a torna uma aliada para manter-se em um estado de saúde ótimo. Abaixo, estão detalhadas suas propriedades nutricionais e os principais benefícios de incluí-la nas refeições.

Betacaroteno

Fibra

Vitamina C

Vitamina E

Vitamina A

Potássio

Magnésio

Ácido pantotênico (vitamina B5)

Melhora a digestão

Segundo o Ministério da Saúde da Província de Mendoza (uma das regiões argentinas onde mais se cultiva a abóbora), graças ao seu alto teor de fibras, a hortaliça ajuda a regular o funcionamento intestinal, sendo um alimento fundamental para pessoas com gastrite ou outras patologias digestivas.

Fornece grande quantidade de betacaroteno

O portal especializado em saúde, Medical News Today, a destaca como uma das fontes mais conhecidas de betacaroteno, um poderoso antioxidante que fornece aos vegetais alaranjados seu aspecto vibrante. O pigmento também oferece proteção contra a asma, a deterioração da visão que aparece com o passar dos anos e o risco de doenças cardíacas.

— O pigmento tem muitas propriedades: é uma das fontes de fibra insolúvel que nos proporciona maior saciedade e atua como prebiótico para a microbiota intestinal — explicou o técnico de saúde e especialista em nutrição, Yal Hasbani.

Contribui para o sistema imunológico

Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos incluem a abóbora cabutia em sua lista de alimentos com maior quantidade de vitamina A, um elemento que, segundo as entidades, participa da função imunológica, comunicação celular, crescimento e desenvolvimento, e reprodução masculina e feminina. Da mesma forma, Martínez acrescenta que essa vitamina oferece compostos antioxidantes essenciais para manter as defesas bem ativas.

Estabiliza o açúcar no sangue

Segundo a nutricionista, por ser fonte de fibra e possuir carboidratos, está situada em nível baixo na escala do índice glicêmico, o que significa que os níveis de açúcar no sangue não aumentam substancialmente após seu consumo. Além disso, vale destacar que pessoas com níveis baixos de açúcar no sangue podem evitar sintomas como fome ou cansaço mantendo esses níveis constantes com receitas que incluam a abóbora kabocha.

Se quiser obter ainda mais benefícios, uma boa dica é consumir suas sementes salteadas na panela, pois são comestíveis e podem ser adicionadas à dieta como um lanche cheio de minerais e de sabor delicioso.

Em relação à quantidade recomendada para consumo, a médica especialista em nutrição e obesidade, Liliana Papalia, disse que não há uma quantidade diária específica, embora sugira que uma porção de aproximadamente 100 ou 200 gramas de abóbora cabutia na dieta é capaz de fornecer nutrientes essenciais e fibras benéficas para a saúde.

Contra-indicações da abóbora cabutia

Hasbani ainda informa que, de modo geral, não apresenta contra-indicações, mas apenas se deve levar em conta que, para pessoas com patologias renais, recomenda-se dar à abóbora uma leve imersão em água para diminuir o teor de potássio.

Por outro lado, Papalia acrescenta que algumas pessoas podem ser alérgicas às cucurbitáceas, a família de plantas à qual pertence a abóbora, explicando que, nesses casos, surgem sintomas, como coceira, inchaço, urticária e problemas respiratórios.

— Quem tem síndrome do intestino irritável (SII) deve estar atento à reação do seu corpo, pois o alto teor de fibra da abóbora pode causar desconforto, como inchaço, gases ou diarreia — explicou a médica.

Receita de cabutia recheada com feijoada

No melhor estilo carbonada (o prato crioulo) em versão vegetal, para tirá-la do forno direto para a mesa e desfrutar daquele “cheirinho” perfumado e cheio de sabor.

O passo a passo de uma receita típica de cabutia no Foodit

Porções: 2

Ingredientes:

100g de feijão preto

1 cabutia

4 dentes de alho

Óleo de girassol c/n

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 cebola

1 pimentão vermelho

1 cenoura

1 lata de milho verde em grãos

Caldo de legumes c/n

Coentro a gosto

1 folha de louro

Veja também

mundo Caso Madeleine McCann: principal suspeito não deve enfrentar julgamento pelo crime, diz advogado