acidente aéreo Acidente aéreo mata professora portuguesa e família venezuelana que viajava com cachorrinha Família de Maria, Josgleidys e Joslan viajava com a cachorrinha Luna e sonhava com um futuro na Colômbia

Entre as 62 vítimas do acidente aéreo que ocorreu nessa sexta-feira, 9, estão quatro brasileiros com dupla cidadania: a portuguesa Gracinda Marina e uma família de venezuelanos - Maria Parra (avó), Josgleidys Gonzalez (mãe) e Joslan Perez (filho).



Gracinda estava com seu marido Nélvio José Hubner, e deixa três filhos. A família de Maria, Josgleidys e Joslan viajava com a cachorrinha Luna e sonhava com um futuro na Colômbia.

As informações sobre os brasileiros com dupla cidadania foram prestadas pela Voepass com base nos documentos apresentados pelos passageiros durante o embarque no voo 2283.



A reportagem entrou em contato com o Itamaraty, mas ainda não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações oficiais.

O capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo, citou as vítimas durante entrevista. coletiva neste sábado "Temos um passageiro da Venezuela, que a família já está vindo da Venezuela, e uma cidadã portuguesa, que a família já foi acionada para vir a São Paulo", disse.

Gracinda Marina era pré-candidata a vereadora pelo MDB em Toledo, cidade paranaense localizada a 540 quilômetros de Curitiba. Era doutora em Engenharia Química e professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nas redes sociais, fazia publicações sobre a paixão por pilotar motos.

A luso-brasileira viajava junto de seu marido, Nélvio José Hubner, outra vítima do acidente. Ele era servidor público e atuava como procurador municipal na Prefeitura de Toledo. Era casado com Gracinda há 25 anos. O casal deixou três filhos.

O primeiro ministro português Luís Montenegro prestou condolências à família de Gracinda em nota. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou com os familiares da professora por telefone.

A família de Josgleidys Gonzalez, Maria Parra e Joslan Perez pretendia construir um novo futuro na Colômbia, relatou uma vizinha nas redes sociais. Ainda de acordo com a publicação, o trio viajava com a cachorrinha Luna. A Voepass confirmou a presença de um cão de pequeno porte entre as vítimas do acidente

A vizinha da família, Thaiza Evangelista, se referiu a Josgleidys e Maria como "mulheres guerreiras e corajosas". Frisou que a família não quis deixar a cachorrinha para trás. "A Josgle fazia tudo por seu filhinho e por vê-lo chorando ao saber se separaria de sua cachorrinha, não mediu esforços para levar Luna na viagem".

Thaiza narrou ainda que Josgleidys chegou a caiu um golpe na internet dias antes da viagem e perdeu o dinheiro que levaria na viagem. Os vizinhos ajudaram a juntar um valor para que a família pudesse embarcar.

A viagem da família não terminaria em Guarulhos: eles iriam para Boa Vista, pegariam um ônibus para Pacaraima e de lá buscariam um outro ônibus que demoraria doze horas para chegar na cidade natal dos três. Iam para a Venezuela para fazer o documento de Joslan e depois seguiriam para a Colômbia, disse a vizinha.

