Náutico Náutico presta homenagem a alvirrubro vítima de queda de avião em Vinhedo Constantino Thé Maia morava no Rio Grande do Norte, mas era pernambucano

O pernambucano Constantino Thé Maia foi uma das 62 vítimas da queda de avião ocorrida em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9). A informação foi confirmada pela companhia VoePass, através de nota. Torcedor do Náutico, ele recebeu homenagens do clube alvirrubro, neste sábado (10).

Constantino morava no Rio Grande do Norte há 32 anos, "mas era pernambucano e torcedor do Náutico. Mesmo à distância, nunca deixou de acompanhar nossos jogos e vibrar com as nossas conquistas", publicou o Timbu.

O Brasil presenciou ontem um trágico acidente aéreo que vitimou 62 pessoas em São Paulo. Entre as vítimas estava Constantino Thé Maia, cujo nome foi confirmado apenas neste sábado (10) pela companhia aérea que operava a aeronave.



Constantino morava no Rio Grande do Norte, mas… pic.twitter.com/8VUQ20s7ZB — Náutico (@nauticope) August 10, 2024

"Recebemos com muita dor e tristeza a notícia de seu falecimento, assim como das outras 61 vítimas. Desejamos paz e nossos sentimentos a todos os familiares enlutados", finalizou.

Constantino era casado e pai de dois filhos. Em um primeiro momento, o nome do alvirrubro não constava na lista de passageiros embarcados. Porém, a presença da vítima já havia sido anunciada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na noite de sexta-feira.

A VoePass, por sua vez, declarou estar prestando atendimento e oferecendo suporte à família de Constantino.

