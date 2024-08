A- A+

Futebol Reta final: o que falta ao Náutico para avançar de fase na Série C? Veja as chances de classificação Com apenas três jogos restantes na primeira fase da Terceirona, o Timbu vive situação delicada e não pode tropeçar

A Série C do Campeonato Brasileiro chegou à fase decisiva e o Náutico vive uma situação delicada. Para avançar de fase e seguir sonhando com o acesso à Série B, o Timbu precisa vencer os três jogos restantes e torcer por tropeços dos concorrentes diretos.

Atualmente na 11ª colocação, com 19 pontos, o Náutico está a três pontos do Remo, que ocupa a última posição do G-8, com 22 pontos.

De acordo com o site Chance de Gol, no cenário atual, a probabilidade de classificação do Timbu é de 6,2%.

Caso consiga vencer os três próximos jogos, o Alvirrubro chegaria a 28 pontos e aumentaria sua chance de avançar à segunda fase para 70%.

O próximo desafio do Náutico será contra o líder Botafogo-PB, neste domingo (11), às 19h, nos Aflitos. O Belo já está classificado.

Na sequência, novamente em casa, o Timbu encara o Ferroviário no próximo sábado (17). Em situação oposta, o Tubarão tem chance quase nula de classificação e luta contra o rebaixamento.

Na última rodada, o Náutico enfrenta o Londrina fora de casa. Atualmente, o adversário ocupa a 7ª colocação, com 25 pontos.

Com dois jogos consecutivos nos Aflitos, o Timbu pode chegar vivo na última rodada se conseguir valer o mando de campo Para isso, precisará contar também com o tropeço dos rivais diretos.

"A gente está focado e motivo para conseguir esse objetivo. É claro que estaria mais fácil se tivéssemos conseguido os últimos resultados. Mas não tem como lamentar muito tempo. O discurso é que ainda dá e confiamos principalmente nos jogos em casa", afirmou o atacante Felipe Ferreira.

Quem são os rivais diretos?

Os adversários que brigam diretamente com o Náutico por uma vaga no G-8 são Ypiranga-RS (6º), Londrina (7º), Remo (8º), Figueirense (9º) e Tombense (10º).

O Ypiranga-RS e o Londrina, com 27 e 25 pontos respectivamente, já têm a classificação encaminhada. Assim, a vaga mais acessível para o Timbu seria a 8ª colocação, atualmente ocupada pelo Remo.

Remo, Figueirense e Tombense estão empatados com 22 pontos, com chances semelhantes de classificação. Faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase, os torcedores alvirrubros terão que “ligar o secador” e torcer para o tropeço das equipes.

Veja os confrontos:



Ypiranga-RS: Floresta (fora), Sampaio Corrêa (casa) e Athletic (fora);

Londrina: Figueirense (fora), Remo (fora) e Náutico (casa);

Remo: Confiança (fora), Londrina (casa) e São José-RS (fora).

Figueirense: Londrina (casa), São José-RS (casa) e Volta Redonda (fora);

Tombense: CSA (casa), Botafogo-PB (casa) e Ferriviária (fora);

Confira as chances de classificação das equipes na Série C:

Já classificados: Botafogo-PB, Athletic, São Bernardo e Ferroviária

Volta Redonda - 99.97 %

Ypiranga RS - 97.6 %

Londrina - 68.7 %

Remo - 40.6 %

Figueirense - 42.4 %

Tombense - 43.7 %

Náutico - 6.2 %

Floresta - 0.07 %

ABC - 0.07 %

Confiança - 0.05 %

CSA - 0.01 %

Caxias - 0.01 %

Sampaio Corrêa, Aparecidense, Ferroviário CE e São José RS - 0.00 %

Fonte: Chance de Gol

