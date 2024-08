Náutico homenageia ex-governador e alvirrubro Eduardo Campos

A- A+

Em homenagem aos 10 anos da trágica morte do ex-governador de Pernambuco e torcedor ilustre do Náutico Eduardo Campos, o presidente do Executivo do Náutico, Bruno Becker, criou a Comenda Governador Eduardo Campos.

A placa será entregue pelo próprio Becker e pela vice-presidente, Tatiana Roma, à Maria Eduarda, filha mais velha do ex-governador, antes do apito inicial da partida do próximo domingo (11), às 19h, nos Aflitos.

A honraria que homenageia o ex-governador de Pernambuco, conhecido pela sua paixão pelo clube da Rosa e Silva, será usada em nome do Executivo do Náutico para agraciar personalidades alvirrubras.

