A- A+

Futebol Série C: ainda sonhando com o G8, Náutico enfrenta o Botafogo-PB Timbu está na 11ª colocação, com 19 pontos; Belo é o líder da competição, com 35

Três pontos para praticamente cravar a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro. Três pontos para seguir sonhando com o G8 que garante vaga no quadrangular final que pode dar o acesso à Série B. Seja qual for a meta, a verdade é que o Náutico precisa vencer o Botafogo-PB, neste domingo (11), nos Aflitos, para não se complicar em ambos os cenários.

Mesmo que vença o Botafogo, que aliás é o líder da Série C, com 35 pontos, o Náutico ainda não entrará no G8. Isso porque o Timbu só poderá chegar a 22 pontos e cinco vitórias ao término da rodada, ficando abaixo de Figueirense (nono, com 22) e Remo (10º, com 22), com seis e sete triunfos, respectivamente.

Na melhor das hipóteses, o Náutico termina em 10º e pode ficar empatado em número de pontos com paraenses e catarinenses (caso ambos percam para Confiança e Londrina, respectivamente), mas atrás no critério de vitórias. Somado a isso, a Tombense, atual 10ª colocada, com 22 pontos e cinco vitórias, precisa ser derrotada pelo CSA.

“Vamos jogar diante do nosso torcedor e queremos fazer um belo jogo para sair com o resultado positivo”, apontou o lateral-esquerdo Kaike. O jogador fará sua estreia na equipe titular, substituindo Diego Matos, expulso contra o CSA. Na direita, Arnaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora. Mateus Ludke vai começar jogando.

Na frente, após cumprir suspensão automática, Paulo Sérgio regressa ao ataque, ocupando a vaga de Felipe Ferreira. O centroavante é o artilheiro do time na Série C, com nove gols.

Recuperado de dores musculares, o meia Patrick Allan também fica à disposição. Na meta, também há indefinição sobre quem será o titular, com Deivity, Jefferson Romário e Lucas Maticoli disputando o espaço.

Ficha técnica

Náutico

Jefferson Romário; Mateus Ludke, Perema, Islan e Kaike; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio (Felipe Ferreira). Técnico: Bruno Pivetti

Botafogo-PB

Dalton; Iranilson, Reniê, Douglas e Rafael Furlan; Lídio, Edmundo, Bruno Leite e Sillas; Pipico e Jô. Técnico: Evaristo Piza

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

JOGOS OLÍMPICOS Duda e Ana Patrícia levarão bandeira do Brasil no encerramento