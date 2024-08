Aliança: carro invade contramão, bate em veículos e capota; motorista é socorrido de helicóptero

A- A+

Um carro invadiu a contramão da BR-408, em Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, colidiu com dois veículos e capotou. Uma vítima precisou ser socorrida de helicóptero ao Recife, capital do Estado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (26), por volta das 15h.



Após acessar a contramão da pista, o veículo atingiu outros dois carros e capotou.

Acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (26). Foto: PRF/Divulgação

O motorista do automóvel capotado, de 27 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido.



A equipe aeromédica da PRF, que atua em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada para o local.



O homem, que apresentava dor abdominal e sonolência, recebeu os primeiros atendimentos ainda na área do acidente.

Logo em seguida, a vítima foi levada de helicóptero para a área central do Recife. A PRF informou que o trajeto durou 15 minutos.

Aeronave pousou no bairro do Derby, na área central do Recife | PRF/Divulgação

A aeronave pousou no campo do Derby e, de lá, uma equipe do Samu conduziu o motorista ferido ao Hospital da Restauração, localizado nas proximidades.



O atual estado de saúde do motorista não foi informado.

Veja também

são paulo Mais de 80% das queimadas em São Paulo aconteceram em áreas de agropecuária