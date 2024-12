A- A+

MUNDO Acidente de avião no Cazaquistão pode ter sido causado por colisão com pássaros, dizem autoridades Ao menos 32 pessoas sobreviveram ao acidente, após a aeronave realizar um pouso de emergência; ao todo, 22 passageiros estão hospitalizados

A queda de um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines, nesta quarta-feira, próximo à cidade de Aktau, no Cazaquistão, pode ter sido causada por uma colisão com pássaros. A aeronave do modelo Embraer 190, que fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república caucasiana russa da Chechênia, transportava 67 pessoas, das quais ao menos 32 sobreviveram.

Uma suposta colisão com pássaros é considerada a causa provável, informou a agência de notícias estatal do Azerbaijão Azartac logo após o acidente, citando um representante da companhia aérea. A agência de notícias russa RIA Novosti citou a autoridade de aviação civil do país, Rosaviatsia, dizendo que informações preliminares mostraram que o piloto havia escolhido desviar para Aktau, no Cazaquistão, depois que um choque com pássaros levou a "uma situação de emergência a bordo".

Airplane crash near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/f3uVKL17Iw — War Monitor Clips (@WarMonitorClips) December 25, 2024





Dentre os 32 sobreviventes, 22 pessoas foram hospitalizadas, anunciou o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão. Inicialmente, as autoridades haviam anunciado 25 pessoas vivas.

“De acordo com as informações iniciais, há 25 sobreviventes, dos quais 22 foram hospitalizados”, disse o ministério num comunicado no Telegram, especificando que 150 socorristas foram enviados para o local do acidente.

Conforme comunicado do Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão no Telegram, a aeronave desviou da rota programada, antes de realizar um pouso de emergência próximo à cidade de Aktau, no oeste do país.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, encurtou uma visita à Rússia, onde deveria participar de uma cúpula informal de líderes da Comunidade de Estados Independentes, um agrupamento de ex-nações soviéticas, disse seu gabinete em um comunicado.

"O avião comercial que fazia o trajeto entre Baku e Grozny caiu perto de Aktau. Este avião pertence à companhia aérea Azerbaijan Airlines", declarou o Ministério dos Transportes. Ele ainda afirmou que o avião “fez um pouso de emergência” a cerca de três quilômetros de Aktau.

De acordo com as primeiras informações fornecidas pela companhia aérea, estavam a bordo 62 passageiros e 5 membros da tripulação. O Ministério dos Transportes do Cazaquistão disse que dos passageiros do avião, 37 eram do Azerbaijão, seis do Cazaquistão, três do Quirguistão e 16 da Rússia.

Sobreviventes

O Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão disse que sua equipe apagou um incêndio que eclodiu quando o avião caiu.

“De acordo com informações preliminares, 28 sobreviventes, incluindo duas crianças, foram hospitalizados”, disse o ministério.

Ele disse que 150 equipes de emergência estavam no local.

O Ministério da Saúde disse que um voo especial estava sendo enviado da capital do Cazaquistão, Astana, com médicos especialistas para tratar os feridos.

O gabinete de Aliyev disse: "O presidente ordenou o início imediato de medidas urgentes para investigar as causas do desastre."

Autoridades de saúde locais disseram anteriormente que 14 sobreviventes foram levados para o hospital regional, com cinco colocados em terapia intensiva.

A primeira-dama do Azerbaijão, Mehriban Aliyeva, que também é a primeira vice-presidente do país, disse estar “profundamente triste com a notícia da trágica perda de vidas no acidente de avião perto de Aktau”.

"Apresento minhas mais sinceras condolências às famílias e entes queridos das vítimas. Desejo-lhes força e paciência! Desejo também uma rápida recuperação aos feridos", disse ela no Instagram.

“Expresso minhas condolências aos parentes dos passageiros do jato da Azerbaijan Airlines que morreram”, disse o líder checheno Ramzan Kadyrov no Telegram.

O curso do avião no radar de vôo mostrou que ele cruzou o Mar Cáspio, afastando-se de sua rota normal e depois circulando sobre a área onde eventualmente caiu.

O Cazaquistão disse que abriu uma investigação sobre o acidente.

Veja também

OPERAÇÃO Queda da ponte no Tocantins: PF vai usar drones subaquáticos nas buscas