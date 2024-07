Acolhimento de novos alunos promove integração escolar

A- A+

Com a proximidade da volta às aulas, muitas escolas se preparam para receber novos alunos, especialmente aqueles que estão mudando de escola no meio do ano.

Essa transição pode ser ainda mais desafiadora, já que o novo aluno precisa se adaptar rapidamente a um ambiente já estabelecido. Reconhecendo a importância desse período de adaptação, a diretora pedagógica do Grupo Salta Educação, Christine Lourenço, enfatiza a necessidade de um acolhimento cuidadoso para garantir uma experiência positiva aos novos estudantes.

A fase de recepção na nova escola, quando bem elaborada, proporciona um ambiente facilitador para que os alunos expressem suas emoções, sintam-se acolhidos em suas dúvidas e incertezas, e, consequentemente, se sintam seguros em sua nova jornada acadêmica. Isso é ainda mais importante para alunos que chegam no meio do ano, quando os grupos sociais já estão estabelecidos.

A diretora destaca que o primeiro acolhimento desempenha um papel crucial, permitindo que os alunos criem expectativas em relação à mudança de escola. 'É vital selecionar cuidadosamente as ações realizadas nesse momento. Profissionais da educação e responsáveis pela criança devem colaborar para garantir um acolhimento eficaz,' observa

O acolhimento no ambiente escolar deve envolver todos os agentes da escola e incluir as famílias de maneira contínua. Essa abordagem é fundamental para assegurar que a chegada do aluno seja tranquila e integrada. 'As dinâmicas de integração e atividades que promovam o sentimento de pertencimento são essenciais para os novos alunos se sentirem parte da comunidade escolar,' afirma Christine.

O acolhimento pode começar antes mesmo do primeiro dia de aula. As famílias, por exemplo, podem já começar a preparar a criança para a nova rotina escolar. Algumas dicas incluem trazer a criança para o momento da escolha dos materiais do colégio, começar a ajustar a rotina para horários mais próximos aos que serão cumpridos quando do início das aulas e, também, evitar falas do tipo 'agora que as aulas vão começar a moleza vai acabar'. Quanto menos disruptiva for a mudança em termos emocionais e de rotina, melhor para o estudante.

Especialmente na Educação Infantil, o estabelecimento de vínculos afetivos e a garantia de segurança são fundamentais. A participação contínua da família é indicada até que a criança se sinta confortável em explorar o ambiente escolar de forma independente. 'No caso de uma mudança no meio do ano, é crucial que os pais estejam ainda mais presentes para apoiar essa transição,' reforça Christine

A escola, quando organiza um momento para os novatos antes do início das aulas, propicia uma ambientação mais fácil com o espaço escolar, os colaboradores e também os colegas que estão na mesma situação. Dinâmicas e atividades de identificação e pertencimento entre os estudantes durante a primeira semana de aula também são sempre benéficas. Christine enfatiza que uma criança bem acolhida desenvolve a confiança necessária para se expressar e aprender. Além disso, a família experimenta tranquilidade ao ver seu filho feliz, compartilhando suas novas descobertas, amizades e conhecimentos.



