SAÚDE Acrescentar mel no iogurte estimula as bactérias do bem do intestino, diz novo estudo Dois estudos publicados pela mesma equipe mostraram que o adoçante é uma opção de acompanhamento favorável para a saúde

O mel é a melhor maneira de adoçar uma tigela de iogurte natural, pois atua como reforço às culturas probióticas presentes no derivado lácteo, de acordo com evidências obtidas por dois estudos publicados na revista científica The Journal of Nutrition.

Os probióticos são bactérias consideradas boas, que ajudam na regulação do intestino. O consumo delas afeta positivamente não apenas o sistema digestório, como também o humor e a cognição.

"As enzimas em nossa boca, estômago e intestinos ajudam na digestão e facilitam a absorção de nutrientes, mas também reduzem a viabilidade de micróbios. Isso é ótimo quando se trata de patógenos, mas não necessariamente quando se trata de bactérias benéficas. Queríamos ver se o mel poderia ajudar as bactérias probióticas a sobreviver no intestino", aponta Hannah Holscher, professora associada do Departamento de Ciência Alimentar e Nutrição Humana, parte do College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences em Illinois, em comunicado.





Ela e sua equipe testaram o iogurte com mel em dois diferentes estudos. No primeiro, os cientistas testaram o efeito de quatro tipos de mel: alfafa, trigo sarraceno, trevo e flor de laranjeira junto à bactéria B. animalis em iogurte, por meio de processos de digestão simulados. Como resultado, o mel ajudou a sustentar a sobrevivência dos probióticos na fase intestinal da digestão, em especial no mel do tipo trevo.

A segunda pesquisa analisou 66 adultos saudáveis que consumiram dois itens diferentes por duas semanas cada — iogurte com mel de trevo e iogurte pasteurizado e tratado termicamente.

"Nossas descobertas mostraram que combinar mel com iogurte promoveu a sobrevivência das bactérias probióticas do iogurte no intestino, então os resultados do estudo de laboratório se traduziram em aplicações reais em humanos", aponta Holscher.

Além disso, a equipe de pesquisadores também realizou um estudo de acompanhamento menor com 36 participantes que consumiram um terceiro item alimentar, iogurte com açúcar. A partir da comparação das três condições, a combinação de iogurte com mel preservou a maioria dos probióticos, mas não houve efeitos nas medidas de saúde.

