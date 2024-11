Aeronaves de treinamento da FAB colidem em Pirassununga, SP; piloto é resgatado após ejeção

A- A+

Duas aeronaves modelo T-27 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram nesta sexta-feira (1º), durante um voo de instrução em Pirassununga, São Paulo.



Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), uma dos aviões envolvidos pousou em segurança. Já a outra aeronave foi direcionada para uma região desabitada.

O piloto que nela estava realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com êxito, sendo resgatado, em seguida, por uma equipe de salvamento da FAB.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar a causa do acidente.



Confira nota da FAB na íntegra:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (01/11), duas aeronaves T-27 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea (AFA), colidiram durante voo de instrução, em Pirassununga (SP). Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram".



Segundo acidente em 10 dias

No último dia 22 de outubro, outra aeronave da FAB, a F-5M, caiu perto da Base Aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu durante um voo de treinamento. Na ocasião, o piloto também realizou o procedimento de ejeção com sucesso e direcionou o avião para uma região desabitada, sendo resgatado em seguida.

