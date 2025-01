A- A+

PERNAMBUCO Agências do Sassepe de Caruaru e Arcoverde oferecem novos atendimentos pediátricos A emergência pediátrica de Caruaru e o ambulatório da mesma especialidade, em Arcoverde, foram implantados estão disponíveis para usuários do Sassepe

Usuários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe) em Caruaru e Arcoverde, no Agreste e Sertão do Estado, respectivamente, contam com novas opções de atendimento na área de pediatria.

Em Caruaru, foi implantada uma emergência pediátrica, enquanto, em Arcoverde, o ambulatório da mesma especialidade passou a oferecer consultas.

Na unidade de Caruaru, localizada na rua João Colin, número 275, no bairro Indianópolis, o serviço de emergência pediátrica funciona com plantões diários das 8h às 17h. Sete profissionais foram contratados para atender crianças de até 12 anos, incluindo recém-nascidos.

“Agora, além das consultas de Pediatria no ambulatório que já vinham acontecendo, temos a emergência pediátrica, ampliamos o nosso serviço”, explica Andreia Melo, coordenadora da Agência.

Em Arcoverde, as consultas pediátricas são realizadas no ambulatório da unidade, situada na rua Joaquim Nabuco, no Centro. Os atendimentos ocorrem às segundas-feiras, das 13h30 às 17h, e às sextas-feiras, em dois turnos: das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Além da pediatria, as unidades oferecem outros serviços médicos, como Cardiologia, Dermatologia, Geriatria, Ortopedia, Psicologia, Psiquiatria, Odontologia e Clínica Médica.

Os agendamentos para consultas em Caruaru podem ser feitos através dos números 0800-284-2727, 0800-281-7373 (para chamadas de telefone fixo) e 4020-2616 (para chamadas de celular), ou pelo site oficial do sistema: www.agendasassepe.com.br.

Em Arcoverde, também é possível agendar pelos telefones 4020-2616 ou 0800-281-7575, no horário das 7h às 19h.

