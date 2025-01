Sistema de agendamento de consultas e exames de Petrolina terá serviços suspensos temporariamente

A- A+

O sistema de agendamento de consultas e exames de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, passará por mudanças na próxima semana. Na segunda (27), terça (28) e quarta-feira (29), os serviços de atendimento e recebimento de guias para marcações de consultas e exames serão suspensos.

O atendimento ao público será retomado na quinta-feira (30), a partir das 7h, na Secretaria e nas Unidades Básicas de Saúde. A Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Saúde, informou que a suspensão dos serviços do sistema de agendamento de consultas e exames, durante esses dias, se dará por motivo de organização interna dos profissionais do setor.

De acordo com a gestão, medida não vai trazer prejuízo para os pacientes com consultas já agendadas. As guias já marcadas serão entregues nas recepções das Unidades Básicas de Saúde e na própria Secretaria de Saúde.

Central de Regulação Municipal

A Central de Regulação organiza e agenda o acesso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentro das suas atribuições estão: garantir o acesso da população à saúde, qualificar o acesso aos serviços e gerenciar o fluxo de pacientes pelos diferentes serviços.

