Sesc Santa Rita promove atividades gratuitas de cultura, lazer e saúde a partir desta segunda (27)

A- A+

Para comemorar 48 anos de atividades do bairro de São José, na área central do Recife, o Sesc Santa Rita promoverá atividades culturais, de lazer e saúde gratuitas para a população entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro.

Nesta segunda (27), a partir das 9h, a programação conta com apresentação de DJ para crianças com idades com idades de 7 a 11 anos e orientações sobre saúde bucal.

Na terça (28), das 14h às 16h, estão previstos momento de leitura de férias com o público infantil, oficina de cozinha divertida e dinâmicas sobre alimentação saudável.

Na data, também haverá um aulão de dança popular voltado para pessoas idosas, e orientações sobre higiene bucal.

Já na quarta-feira (29), o Sesc Santa Rita vai promover a Feira Criativa e Sustentável, com expositores de produtos diversos, a partir das 9h.

No mesmo dia, a programação contará com oficina de atividade física e movimento, além da oficina de fitoterapia, para público acima dos 15 anos.

Já na quinta-feira (30), a programação terá orientações sobre saúde bucal, contação de histórias e palestra sobre nutrição.

No dia 31, a unidade vai promover o Almoço Musical no restaurante, das 12h às 14h. Haverá a apresentação do espetáculo Ismo de Circo, com humor, acrobacias e malabarismo, a partir das 14h.

No dia 1º de fevereiro, a agenda de aniversário do Sesc Santa Rita encerra com o grupo “Samba que eu Gosto”, que vai se apresentar ao vivo na unidade, das 14h às 17h.

Inaugurado em janeiro de 1977, o Sesc Santa Rita passou por reforma recente, sendo reinaugurado em 2022. Com a ampliação e modernização, a estrutura passou a ofertar novos serviços de saúde e bem-estar, como atendimento psicológico e nutricional, yoga, massagem, entre outros.

"São mais de quatro décadas participando do desenvolvimento e protagonismo do Centro do Recife. Nós trazemos para a região o pioneirismo de ofertar atividades que pensam no bem-estar, não só do comerciário, mas também de todos os nossos visitantes. É um ambiente de cuidado e sociabilidade", destaca o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Bernardo Peixoto.

Serviço:

Aniversário do Sesc Santa Rita

Data: 27 de janeiro a 1º de fevereiro

Horário: A partir das 9h

Endereço: Sesc Santa Rita (rua Cais de Santa Rita, 156, São José)

Entrada: Gratuita (exceto Almoço Musical)

Informações: (81) 3221-7565.

Veja também