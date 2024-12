A- A+

cozinha Air fryer: cientistas descobrem novo benefício no uso do eletrodoméstico Um novo trabalho mostrou que as fritadeiras de ar são o método de cozimento menos poluente

É na cozinha em que estão localizadas as principais fontes de poluição do ar em ambientes fechados. No entanto, um estudo conduzido pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, mostrou que a air fryer é o método de cozimento menos poluente.

As evidências, publicadas na revista científica Indoor Air, demonstraram que dentre a fritura em frigideira, fritura rápida, fritura em óleo, fervura e fritura a ar, o método utilizado pelo eletrodoméstico é o que apresenta o maior benefício ambiental.

Nos experimentos, os cientistas cozinharam peito de frango utilizando os cinco métodos. E em seguida, eles mediram Eles mediram os níveis de material particulado e compostos orgânicos voláteis (VOCs) emitidos por cada um deles.

Segundo o estudo, para material particulado, a equipe mediu concentrações máximas em microgramas por metro cúbico de ar. Para fritura em frigideira, a concentração máxima foi de 92,9; para fritura em movimento foi de 26,7, para fritura profunda 7,7, para fervura 0,7 e para fritura a ar foi de 0,6.

Enquanto para os compostos orgânicos voláteis (VOCs) , os resultados foram medidos em 'partes por bilhão', ou ppb.



Os níveis relativos de poluição estavam em uma ordem semelhante entre os diferentes métodos de cozimento, assim como para as emissões de material particulado, com fritura em frigideira registrando 260 ppb de VOCs; fritura profunda 230 ppb, fritura em refogado 110 ppb; fervura 30 ppb e fritura a ar 20 ppb.

Os pesquisadores também identificaram e quantificaram os VOCs específicos que são mais fortemente emitidos durante as atividades de cozimento.

“As partículas permanecerão no ar por algum tempo depois que você terminar de cozinhar, portanto, continuar a ventilar ou manter os exaustores ligados por um período de tempo realmente ajudará a evitar o acúmulo dessa poluição interna”, recomenda o autor e professor Christian Pfrang, Escola de Geografia, Ciências da Terra e do Meio Ambiente de Birmingham.

Após as medidas durante o cozimento, a equipe também mediu a poluição deixada pelo uso dos métodos de cozimento.

“Também é muito importante entender que as partículas permanecerão no ar por um bom tempo depois que você terminar de cozinhar, então continuar a ventilar ou manter os exaustores ligados por um período de tempo realmente ajudará a evitar o acúmulo dessa poluição interna e reduzir o potencial dos poluentes serem transportados e distribuídos por toda a casa com as maiores exposições pessoais associadas”, conclui Pfrang.

