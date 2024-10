Alberto Ferreira da Costa: português que adotou o Brasil como segunda Pátria

A- A+

O empresário Alberto Ferreira da Costa, que faleceu ontem por complicações decorrentes de um câncer, teve uma biografia marcada por muito esforço e superação desde quando era criança, em Portugal, país em que nasceu. Aos nove anos, já trabalhava em uma carvoaria na cidade Póvoa de Varzim. Já aos 12 anos, seguiu para a cidade do Porto, onde trabalhou como balconista de uma mercearia.

Alberto Ferreira da Costa, que nasceu em 4 de maio de 1936 em Freguesia de São Simão da Junqueira, Concelho de Vila do Conde, em Portugal, mudou para o Brasil em 1950, quando tinha apenas 15 anos de idade, para tentar uma vida melhor na cidade do Recife.

Após 28 anos na capital pernambucana, fundou a Rio Ave, empresa que atua no setor da construção civil, locação de imóveis, hotelaria e soluções ambientais. A construtora foi batizada em homenagem a um dos rios mais importantes de Portugal que banha oito concelhos, sendo o último deles o de Vila do Conde, onde o empresário nasceu.

Na época, Alberto Ferreira da Costa já era um visionário ao reconhecer o grande potencial do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da Cidade, que naquela época era apenas uma simples colônia de pescadores e destino de veraneio. No bairro, ele construiu, em 1971, o primeiro empreendimento da Rio Ave, o Edifício Luzitânia.

Trajetória

A história do empresário no Real Hospital Português, considerado o maior complexo hospitalar das regiões Norte e Nordeste, tem início também em 1971, ano em que se tornou sócio da instituição. Cinco anos depois, foi eleito mordomo, título concedido aos integrantes da Junta Administrativa do hospital.

Já em 1992, Alberto Ferreira da Costa assumiu o cargo de provedor, líder que tem o poder decisório dentro da organização e norteia os rumos que a unidade deve tomar. Ele foi reeleito por diversas vezes, ficando fora do cargo apenas entre os anos de 1995 e 2000.

Em 2011, o empresário fundou o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, que faz parte do Complexo do Hospital. A instituição, entre outras atividades, coordena os Programas de Residências Médica e Multidisciplinar. Já em 2018, inaugurou a Escola de Saúde do Real Hospital Português, voltada à capacitação técnica e ao aperfeiçoamento profissional.

Homenagens

Desde o início da trajetória profissional em Pernambuco, Alberto Ferreira da Costa foi agraciado com inúmeros títulos e honrarias. Dois dos mais importantes foram os de Cidadão do Recife, em 2014, concedido pela Câmara Municipal, e o de Cidadão Pernambucano, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em março de 2022.

Ele também foi agraciado com a Medalha de Mérito José Mariano, a mais alta honraria concedida pela Câmara do Recife.

Em agosto de 2023, o então corregedor-geral da Justiça de Pernambuco e atual presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, concedeu a Alberto a homenagem pelos 52 anos da Corregedoria.

