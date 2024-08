Alunos de eletrotécnica do SENAI visitam parque industrial da Folha de Pernambuco

A- A+

Na manhã desta quarta-feira (7), alunos do curso de Eletrotécnica visitaram o parque industrial da Folha de Pernambuco. O objetivo era mostrar para os estudantes como é um ambiente de trabalho em um setor de indústria, e, por isso, a visita ao setor de impressão do jornal foi a melhor partida.

Para Gandhi Soares, gerente industrial da Folha de Pernambuco, a visita pode agregar na carreira dos estudantes.



"Nessa área, principalmente, vem a agregar com contribuições a nível pessoal, até na área de tecnologia. Sabemos que o SENAI é uma instituição de muita importância nacional, e, com certeza, foi uma grande satisfação receber os alunos. Me parece que eles ficaram muito contentes com o que viram e com o que pudemos apresentar. Foi uma alegria recebê-los", pontuou.

Na visita, os alunos puderam acompanhar como funcionam as máquinas de impressão, assim como a rotina de trabalho dos profissionais que fazem o jornal chegar às mãos dos leitores do Grande Recife. O momento, portanto, representou a perspectiva prática dos conteúdos que os estudantes ainda estão aprendendo em sala de aula.



"Essa ação é muito importante para os alunos porque esse parque industrial da Folha dá muita oportunidade para os alunos agregarem conhecimento. Temos uma instalação bem proveitosa, com máquinas que têm manutenção interessante para fazer. Então o parque de impressão da Folha de Pernambuco é um celeiro de oportunidades para a gente. Ter a oportunidade de fazer essa visita técnica agrega muito para nós", contou o professor do curso de Eletrotécnica do SENAI, Júnior Ermirio de França.



"É muito importante sair um pouco da sala de aula para unir o nossos conhecimentos teóricos com um parque fabril na área de eletrotécnica. A Folha tem um maquinário muito enriquecedor, com várias frentes que vemos em sala. A gente vê essa visita prática para que possamos ver os conteúdos já dentro da aplicação fabril", completou Alexandre Uchoa, que também é professor do curso.

