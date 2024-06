Anticoncepcional subdérmico: Recife passa a oferecer método contraceptivo gratuitamente

A- A+

A Prefeitura do Recife passa a oferecer, gratuitamente, um novo método contraceptivo para a população, o anticoncepcional subdérmico.

O serviço consiste em um implante debaixo da pele. Essa técnica de prevenção à gravidez é aprovada e começou a ser aplicada e ofertada pelo Ministério da Saúde desde abril de 2021.

De acordo com a secretária de saúde do Recife, Luciana Albuquerque, o método foi trazido para a rede municipal de saúde com o objetivo de oferecer maior qualidade de vida.

"O planejamento reprodutivo tem relevante papel na saúde das mulheres e bem-estar das famílias e é fundamental para garantir que possam idealizar e intervalar as gestações com segurança, além de proteger sua saúde de possíveis complicações que podem até levar à mortalidade materna”, explica a gestora.

Como o procedimento funciona

O implante do anticoncepcional subdérmico é indolor e consiste em um pequeno bastão de plástico com quatro centímetros de comprimento e dois milímetros de diâmetro.

Dentro do bastão, há 68 mg da substância etonogestrel. Essa solução vai sendo liberada em pequena quantidade continuamente na corrente sanguínea.

A ação impede que o óvulo seja liberado do ovário e também altera a secreção do colo do útero, o que dificulta a passagem dos espermatozoides para fecundação.

O implante é feito ambulatorailmente. Vale lembrar, inclusive, que esse método contraceptivo é muito indicado pelo Ministério da Saúde por oferecer alta eficiência de longa duração - cerca de três anos.

"É um procedimento simples, evitando o esquecimento ou descontinuidade no uso das pílulas, o que é muito comum em ocorrências de gravidez não desejada. A dosagem hormonal contida no método é mínima, sendo liberada gradativamente na corrente sanguínea, reduzindo os efeitos colaterais comuns no uso de contraceptivos", completou a secreária de saúde do Recife.

Vale ressaltar, no entanto, que o implante subdérmico não funciona como um substituto do preservativo, que deve continuar a ser usada por atuar na prevenção tanto da gravidez, quanto da transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Acesso ao implante

No Recife, o implante já pode ser acessado em unidades de Atenção Básica, sejam Unidades de Saúde da Família (USFs) ou Unidades Básicas Tradicionais (UBTs).

A prioridade, no momento, é atender adolescentes e jovens de até 19 anos, e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Menores de idade precisarão do consentimento de pais ou responsáveis para se submeterem ao procedimento.

Em contato com a reportagem, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) informou que, para pessoas em vulnerabilidade social, como moradoras de rua e mulheres vítimas de violência, o contato será feito com intermediação da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Juventude.

Esses setores atuam diretamente com essa parcela da população em abrigos, por exemplo, e podem oferecer um melhor serviço.

Após isso, elas deverão ser direcionadas para a Unidade Básica da Família, onde receberão atendimento especializado.



“Lá, será avaliada a melhor estratégia conforme a realidade da paciente. Também temos um trabalho de busca ativa por pessoas com perfil, seja por meio dos agentes comunitários de saúde, que fazem visitas regulares às casas, ou em parceria com as secretarias da Mulher e de Juventude do Recife, que possuem ações voltadas a pessoas em situação de violência ou vulnerabilidade. Atualmente, o implante subdérmico está sendo feito em 110 unidades e estamos treinando profissionais para ampliar para 152 serviços da nossa rede”, explicou Luciana Albuquerque.

Unidade de Saúde da Família, no Recife, onde é possível acessar o anticoncepcional subdérmico. - Foto: Rafael Furtado

Métodos contraceptivos disponíveis no Recife

Ao todo, o Recife comprou 18 mil unidades do implante subdérmico, com investimento de, aproximadamente, R$ 8,7 milhões.

Para a implantação, cerca de 300 profissionais médicos e enfermeiros da atenção primária à saúde e das maternidades foram capacitados.

Há, ainda, outros métodos contraceptivos disponíveis na rede municipal de saúde da capital.

São eles: anticoncepcional injetável mensal; anticoncepcional injetável trimestral; minipílula; pílula combinada; pílula anticoncepcional de emergência (ou do dia seguinte); dispositivo intrauterino (DIU); preservativos feminino e masculino. Além disso, também estão disponíveis os métodos cirúrgicos de laqueadura tubária e vasectomia, conforme protocolos vigentes.

Combate à mortalidade materna

O acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva está diretamente atrelado à luta pela redução da taxa de mortalidade materna global.

Os dados atuais do Brasil mostram que o número de mortes maternas aumentou 94,4% durante a pandemia de Covid-19.

Em 2021, a taxa para cada 100 mil nascidos vivos foi de 107,5. Em 2019, essa mesma relação era de 55,31.

“Nove em cada dez mortes maternas são evitáveis, sendo o acesso à contracepção uma das principais estratégias para evitar a gravidez não planejada e suas complicações”, afirmou a coordenadora da Política de Atenção à Saúde da Mulher do Recife, Evelyn Lins.



