Antidepressivo: estudo revela quantas pessoas sofrem com sintomas de abstinência ao interromper o re

A- A+

A decisão de interromper o uso de um antidepressivo deve ser considerada com a mesma seriedade da resolução de tomá-lo. Um novo estudo publicado no The Lancet Psychiatry mostra que o risco de apresentar um ou mais sintomas de abstinência devido à interrupção do medicamento é de 15%, ou uma em cada seis a sete pessoas.

Entre os principais efeitos estão tontura, dor de cabeça, náusea, insônia e irritabilidade. Mas a análise também descobriu que sintomas de descontinuação que os pacientes descrevem como graves — e que podem tê-los levado a abandonar o estudo ou a reiniciar o tratamento —, ocorreram em cerca de 3% daqueles que pararam de tomar os medicamentos.

"É importante que tanto os médicos quanto os pacientes tenham uma imagem precisa e baseada em evidências do que pode acontecer quando os pacientes param de tomar antidepressivos", afirma Jonathan Henssler da Charité-Universitätsmedizin Berlin.

"Nosso estudo confirma que vários pacientes que abandonam os antidepressivos apresentarão sintomas de descontinuação e, para alguns, estes serão de extensão mais grave. É importante observar que os sintomas de descontinuação dos antidepressivos não se devem ao fato de os antidepressivos serem viciantes. Existe uma necessidade crucial de que todos os pacientes que interrompem os antidepressivos sejam aconselhados, monitorizados e apoiados por profissionais de saúde", completa o pesquisador.

Os investigadores realizaram uma revisão e meta-análise de 79 ensaios (44 ensaios clínicos randomizados e 35 estudos observacionais) que incluíram dados de mais de 21 mil pacientes, 16.532 que interromperam o uso de antidepressivos e 4.470 do placebo, com idade média de 45 anos e 72% de mulheres.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO EUA pede a Israel que seja 'transparente' sobre ataque a escola em Gaza