Concerto Natalino Antonio Nóbrega e Orquestra Sinfônica do Recife abrem Ciclo Natalino, no Dona Lindu Concerto aconteceu neste domingo (1º), com regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr e participação especial do bandolinista pernambucano Marcos Cesar

A programação do Ciclo Natalino do Recife foi oficialmente aberta, neste domingo (1º), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. No palco, o multiartista pernambucano Antonio Nóbrega e a Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), com regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr., comandaram a noite, com participação especial do bandolinista pernambucano Marcos Cesar.

‘Há alguns anos eu venho desenvolvendo um trabalho junto com a orquestras brasileiras, sobretudo a Orquestra Ouro Preto, em vários concertos pelo Brasil. Tive a ideia de fazer mais um concerto com Orquestra sinfônica de Recife e aqui estou aqui no parque Dona Lindu para uma apresentação de músicas minhas, de Capiba e outros compositores. Estou muito satisfeito porque, além de tudo, estou revendo aqui a minha cidade“, comemorou Nóbrega.

“A coisa mais importante desse conceito é a presença do Antônio Nóbrega, porque estamos fazendo uma série de arranjos dele. Antônio é uma pessoa eclética. Ele canta, ele toca violino, ele toca cavaquinho, ele toca a música com uma série de instrumentos, ele dança… são peças que têm a ver com o nosso Nordeste. É baião, é frevo, é Ciranda… algo muito nosso e António Nobrega, por mais que seja um artista nacional, ele é nosso, é de Recife.

O multiartista Antônio Nóbrega se apresentou junto a Orquestra Sinfônica do Recife | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Natal nordestino

O repertório contemplou obras de Nóbrega e composições criadas em parceria com Wilson Freire e Bráulio Tavares, além de Clássicos de Capiba ("Serenata Suburbana") e de Villa-Lobos ("Trenzinho Caipira"), em versão cantada e cirandeira"

O bandolinista Marcos César se junta a Nóbrega para interpretação do “Primeiro Movimento do Concerto Ré Menor”, de Bach, originalmente composto para violinos, mas adaptado para bandolins nesta apresentação.

A composição "Clovinho no Frevo" - obra do maestro Clóvis Pereira (1932-2024), foi apresentada em homenagem a Clóvis Pereira Filho, que esteve no palco.

A praça do Dona Lindu recebeu um grande público para o concerto inaugural do Ciclo Natalino. Olhares atentos para o palco e muita expectativa para as festas de fim de ano.



Claudio Lordsleem, 58 anos, que compareceu com a esposa Patrícia e o pequeno Pedro |Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

“A gente espera que seja um Natal de muita paz, muita luz. Que todos tenham assim um sentimento cristão de amor ao próximo e que seja um Natal leve e de muita alegria para todos”, desejou o corretor de imóveis Claudio Lordsleem, 58 anos, que compareceu com a esposa Patrícia e o pequeno Pedro, de apenas dois anos.

Programação

O Ciclo Natalino no Recife terá atrações em todos os fins de semana, com programação em seis locais da cidade: nos parques da Tamarineira, Graças e Dona Lindu, além do Segundo Jardim, da Avenida Rio Branco e da Rua da Aurora.

Se apresentam folguedos relacionados ao ciclo e atrações pernambucanas, como autos de Natal, bandinhas natalinas, bois, cavalos marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.

A Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, maior polo e palco do ciclo, tem programação de sexta a domingo, entre os dias 6 e 8, 13 e 15, 20 e 22, 27 e 29. Nos parques, a programação será oferecida aos domingos, nos dias 8, 15, 22 e 29.

Réveillon - A Prefeitura do Recife montará três palcos, no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, com programação nos dias 30 e 31, além da já anunciada festa na orla de Boa Viagem. O ciclo natalino só encerra no dia 6 de janeiro, com a liturgia da Queima da Lapinha, que consagra ao fogo votos de brincantes abrindo alas para os preparativos do Carnaval.

