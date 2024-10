Anvisa divulga novas imagens em campanha contra cigarros

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta sexta-feira (18), as propostas de imagens para as novas campanhas de produtos derivados do tabaco.



As fotos são relacionadas a aborto e adoecimento de bebês, gangrena, cegueira, câncer e outros.

Um encontro discutirá as propostas nesta sexta-feira.

Em nota, a agência afirmou que “as advertências sanitárias precisam ser atualizadas de forma recorrente, para garantir a manutenção da eficácia de comunicar ao público os principais danos à saúde causados pelo consumo dos derivados do tabaco e as principais substâncias (causadoras desses danos) que estão contidas nesses produtos”

