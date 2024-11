Ao menos 100 caminhões de ajuda em comboio para Gaza foram saqueados no fim de semana, diz ONU

A- A+

Um grande comboio de caminhões transportando ajuda foi "violentamente saqueado" na Faixa de Gaza neste fim de semana e seus motoristas foram forçados sob a mira de armas a descarregar suprimentos, disse a principal agência das Nações Unidas que ajuda os palestinos nesta segunda-feira, chamando-o de um dos piores incidentes desse tipo na guerra.

A agência, conhecida como UNRWA, disse que o comboio de 109 caminhões viajava da passagem de fronteira de Kerem Shalom, no Sul de Gaza, quando foi saqueado no sábado. Quase 100 caminhões foram perdidos, membros do comboio sofreram ferimentos não especificados e outros veículos sofreram danos extensos, disse a agência.

O comboio — transportando suprimentos alimentares da UNRWA e do Programa Mundial de Alimentos da ONU — estava programado para entrar em Gaza no domingo, disse a agência, mas os militares israelenses o instruíram a sair um dia antes "em curto prazo por uma rota alternativa e desconhecida".

A agência disse que o incidente destacou os "desafios de levar ajuda para o sul e centro de Gaza", apesar de meses de tentativas de agências para ajudar a chegar com segurança, e apesar da urgência da necessidade. No início deste mês, um painel apoiado pela ONU disse que toda Gaza enfrentava um risco de fome entre agora e abril, com o norte em risco particular.

O Exército israelense não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o episódio. Não ficou claro quem foi o responsável pelo saque. No passado, Israel acusou militantes do Hamas de roubar comboios de ajuda para abastecer suas próprias forças.

A UNRWA disse que o saque frequente de comboios de ajuda humanitária foi em parte resultado do colapso da lei e da ordem em Gaza durante a guerra, do crescente desespero entre os palestinos e das políticas das autoridades israelenses, que "continuam a desconsiderar suas obrigações legais sob o direito internacional" para garantir que ajuda suficiente chegue com segurança aos palestinos no território.

A situação humanitária em Gaza continuou a piorar no 14º mês da ofensiva militar de Israel contra o Hamas, que atacou o Sul de Israel em outubro de 2023.

Dados oficiais do governo israelense mostraram neste mês que Israel, que controla todas as travessias para Gaza, estava permitindo a entrada de significativamente menos alimentos e suprimentos no território do que nos meses anteriores, mesmo com o prazo de 30 dias estabelecido pelo governo americano tendo passado sem uma melhora substancial nas condições locais.

Autoridades israelenses negaram criar obstáculos para as entregas. Eles culparam agências de ajuda por não entregarem a ajuda que permitiram entrar em Gaza, e disseram que ataques a caminhões de ajuda por palestinos impediram a distribuição adequada.

A ameaça de saques e ataques por gangues armadas impediu que grupos de ajuda humanitária entregassem assistência no sul de Gaza. A campanha israelense em Gaza derrubou grande parte do governo do Hamas, e não há administração civil para tomar seu lugar.

Em grande parte do enclave, não há policiais para evitar o caos, já que grupos do crime organizado preenchem o vácuo. Suas afiliações — seja com clãs de Gaza ou grupos armados como o Hamas — não são claras.

Veja também

GAMES Plataforma Roblox reforça controles de segurança em jogos para proteger menores