áfrica Ao menos 70 mortos em explosão de caminhão-tanque na Nigéria Veículo carregado com 60 mil litros de gasolina se envolveu num acidente, e então foi cercado pela população. País passa por crise econômica

Ao menos 70 pessoas morreram na manhã deste sábado (18) no centro da Nigéria com a explosão de um caminhão-tanque que capotou. Uma multidão se reuniu ao redor do veículo para coletar combustível, informou a Agência Nacional de Segurança Rodoviária.

"O número de mortos agora subiu para 70", disse à AFP por telefone Kumar Tsukwam, diretor do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) no estado de Níger.

No sábado, por volta das 6h (horário de Brasília), o caminhão-tanque que transportava 60 mil litros de gasolina se envolveu em um acidente no "cruzamento de Dikko" na rodovia que liga a capital federal, Abuja, à cidade de Kaduna, de acordo com a mesma fonte.



A crise econômica que assola a Nigéria há um ano e meio colocou muitos nigerianos em condições precárias, principalmente devido ao aumento dos preços da gasolina. A disparada — de mais de 400% — aconteceu após a decisão do presidente Bola Tinubu de retirar um subsídio de décadas, quando chegou ao poder em maio de 2023.

O comandante de setor dos Corpos para o Estado de Niger, Kumar Tsukwam, disse, à Reuters, que a maioria das vítimas era de moradores locais pobres que correram para o caminhão para recolher a gasolina derramada após o capotamento. A explosão do veículo, segundo ele, além de deixar mortos e feridos, ainda atingiu outro caminhão-tanque.

Algumas pessoas não hesitam em arriscar suas vidas para recuperar o combustível, cujo preço aumentou cinco vezes em 18 meses.

Em outubro, mais de 170 pessoas morreram da mesma forma no estado de Jigawa, no norte do país mais populoso da África.

O porta-voz do governador do estado do Níger, Bologi Ibrahim, destacou a importância da pupulação priorizar a segurança quando houver acidentes com camiões-tanque carregados de gasolina.

