Apagão cibernético afeta desempenho de hospitais e marcação de consultas

O apagão cibernético que atingiu vários países nesta sexta-feira impactou o desempenho de hospitais no Reino Unido, na Alemanha e em Israel. Na Alemanha, dois hospitais nas cidades de Lübeck e Kiel cancelaram cirurgias eletivas marcadas para esta sexta-feira, segundo o Guardian.

Em Israel, o Ministério da Saúde informou que a interrupção afetou mais de uma dúzia de hospitais, incluindo Shaare Zedek em Jerusalém, Laniado em Netanya, Barzilai em Ashkelon, Wolfson em Holon e vários outros, além do provedor de serviços de saúde Meuhedet, segundo o The Times of Israel.

Os hospitais afetados estão operando de forma manual, pois seus serviços digitais estão inacessíveis, afirmou o ministério, enfatizando que o cuidado aos pacientes não foi afetado e que os hospitais estão preparados para tal interrupção após exercícios de preparo.

No Reino Unido, consultas médicas foram afetadas por uma interrupção global de computadores, levando a preocupações de que a situação coloque os pacientes em risco e acrescente mais pressão a um Serviço Nacional de Saúde já sobrecarregado.

Os consultórios de clínicos gerais estão enfrentando dificuldades para acessar exames, testes de sangue e históricos de pacientes após problemas globais de TI afetarem um sistema de software chamado EMIS, utilizado para agendar consultas e verificar registros médicos.

Em resposta, o NHS está recorrendo a medidas de baixa tecnologia para manter o funcionamento do sistema de saúde.

"O NHS tem medidas de longa data para gerenciar a interrupção, incluindo o uso de registros de pacientes em papel e prescrições manuscritas, além dos sistemas telefônicos habituais para entrar em contato com seu médico", disse um porta-voz do NHS. O Grupo EMIS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Farah Jameel, uma clínica geral em Londres, disse que enquanto alguns consultórios parecem ter conseguido contornar o sistema EMIS, seu consultório não conseguiu.

"Ainda não consigo acessar testes de sangue, imagens, nem os registros anteriores dos pacientes, então não consigo realmente elaborar um plano abrangente no momento", disse Jameel em uma entrevista. Isso é especialmente preocupante para pacientes com histórico médico complexo. "É bastante inseguro", disse Jameel. A GP teme que o acúmulo de atrasos se intensifique, observando que quanto mais tempo o sistema for afetado, "maior será o impacto no atendimento ao paciente".

A situação nos consultórios de clínicos gerais ocorre após a queda de um programa de cibersegurança amplamente utilizado e a Microsoft Corp. relatar problemas separados com seus serviços em nuvem. A CrowdStrike Holdings Inc. alertou os clientes na sexta-feira de que seu produto de monitoramento de ameaças Falcon Sensor estava causando falhas no sistema operacional Windows da Microsoft.

Vários consultórios de clínicos gerais ou os grupos maiores que os gerenciam postaram sobre o problema. Um grupo, a gtd healthcare, disse que o problema está afetando sua capacidade de marcar consultas e consultar pacientes. O NHS Greater Manchester também confirmou a interrupção, pedindo aos pacientes que liguem para o 111 ou 999 em caso de emergência médica com risco de vida.

