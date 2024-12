A- A+

CRISE POLÍTICA Após acusações de procedimento estético, presidente do Peru confirma cirurgia no nariz Segundo a imprensa local, Dina Boluarte se submeteu a uma cirurgia facial sem informar nem delegar poderes ao Congresso

A presidente do Peru, Dina Boluarte, confirmou nesta quinta-feira que se submeteu a uma cirurgia no nariz em 2023, sem informar previamente, pois o procedimento era necessário para sua saúde. A cirurgia desatou uma intensa polêmica, após acusações de que ela teria posto em perigo a governabilidade do país por não delegar o cargo.

"Sim, fui submetida a uma intervenção cirúrgica", declarou Boluarte em um pronunciamento à nação a partir do palácio do governo. "Não foi uma intervenção estética, foi uma intervenção necessária e imprescindível para minha saúde. Eu precisava dela por questões de funcionalidade respiratória", explicou.





Boluarte, de 62 anos, afirmou que a operação não gerou nenhum tipo de incapacidade ou impedimento para o exercício de suas funções como presidente.

"A decisão médica de me submeter a essa intervenção foi tomada com a garantia de que não teria qualquer problema para continuar exercendo minhas funções como presidente", garantiu.

O Ministério Público abriu, há uma semana, uma investigação contra Boluarte por suposto "crime de omissão de atos funcionais", já que ela não teria informado o gabinete ministerial e o Congresso sobre a cirurgia realizada em julho de 2023.

A investigação também inclui a acusação de suposto "crime de abandono de cargo".

"Quando me convocarem novamente e o Ministério Público fizer seu trabalho, renunciarei voluntariamente ao meu direito de confidencialidade médica e entregarei meu histórico clínico. Demonstrarei, com provas suficientes, o que estou declarando de maneira regular e oficial", anunciou a mandatária.

O caso, que ameaça se tornar um potencial pedido de destituição, veio à tona em 3 de dezembro, quando seu ex-chefe de gabinete Alberto Otárola revelou a uma comissão do Congresso que Boluarte realizou a cirurgia no nariz em julho de 2023.

A cirurgia de Boluarte foi motivo de grande repercussão nas redes sociais e na imprensa local desde o ano passado.

Em resposta, o governo denunciou tentativas de "quebrar a ordem constitucional" por parte do Congresso e classificou Otárola como "desleal". Boluarte destituiu Otárola em março devido a um suposto escândalo sexual e tráfico de influência.

A presidente, que não possui apoio de uma bancada no Congresso e enfrenta uma desaprovação de quase 94% nas pesquisas, fez referência indireta ao debate ao afirmar que "sairá pela porta da frente do Palácio" ao término de seu mandato, em julho de 2026.

Segundo alguns parlamentares e juristas, Boluarte pode ter cometido uma infração constitucional que a tornaria passível de um processo de destituição ou vacância, conforme previsto na Constituição

Boluarte tem enfrentado uma situação política delicada há meses, envolvendo um escândalo relacionado a relógios de luxo sob investigação do Ministério Público e a morte de 50 civis durante a repressão a protestos quando assumiu o poder em 2022.

Seu mandato termina em julho de 2026.

Veja também

SÍRIA Queda do regime de Assad expõe arsenais da droga captagon