Após atraso da lista de aprovados, MEC estende prazo de matrículas do Sisu; há instituições de PE

Após ao menos 17 universidades estaduais e federais suspenderem temporariamente o calendário de matrículas por falta de dados dos candidatos aprovados, o Ministério da Educação (MEC) estendeu o período de matrículas até o dia 3 de fevereiro. Em algumas instituições, o cadastro dos estudantes começam nesta terça-feira (28).

Anteriormente, o prazo terminava em 31 de janeiro. Segundo o MEC, as mudanças não afetarão o calendário acadêmico. A pasta não comentou o que teria causado a demora na disponibilização dos dados.

Entre as universidades que anunciaram a suspensão estão:

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Universidade de Pernambuco (UPE)

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Instituto Federal Fluminense (IFF)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Instituto Federal da Paraíba (IFPB)

Universidade Federal de Campina Grande (IFCG)

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Há ainda universidades como a Universidade Federal do Agreste do Pernambuco, que comunicou a suspensão da matrícula na data de hoje, mas já informou que será iniciada nesta quarta-feira (29). A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) também adiou o cadastro dos candidatos aprovados na chamada regular para os dias 30 e 31 de janeiro de 2025, com possibilidade de retificação no dia 4 de fevereiro de 2025.

Em nota, as instituições informaram que estão acompanhando os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários à implementação da solicitação de matrículas online do Sisu 2025.1. O estudante deve confirmar a data de início das matrículas junto à universidade em que foi aprovado. Algumas delas já começam nesta terça-feira (28).

Para saber se você aprovado, basta acessar o sistema, clicar na opção "resultado da chamada regular" e consultar se houve aprovação em sua primeira ou segunda opção. A matrícula na universidade, a princípio, vai até o dia 31 de janeiro.

O candidato selecionado pelo Sisu deve consultar a instituição de ensino em que foi aprovado para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula, se de forma digital ou presencial, bem como os períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos relacionados à matrícula.

Problemas no processamento de dados

Previsto para ser divulgado neste domingo, o resultado Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 acabou atrasado por uma lentidão não prevista no processamento das informações dos candidatos. As notas foram divulgadas na manhã de segunda-feira.

As equipes técnicas do Ministério da Educação trabalharam para a divulgação do resultado até a madrugada desta segunda. Os resultados foram ao ar próximo das 7h.

O atraso na divulgação do resultado colocou o termo "Sisu" entre os mais citados na plataforma X, com piadas, memes e inúmeras reclamações. O presidente da Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), Hugo Silva, chegou a postar a print de uma mensagem enviada ao presidente do Inep cobrando respostas sobre o atraso. "É inadmissível que os estudantes precisem ficar mais de 20h em aflição com algo que definirá nosso futuro", publicou.

Após a publicação, os candidatos também se depararam com problemas para visualizar suas colocações nas listas de espera do Sisu. Em nota, o Ministério da Educação (MEC) não reconheceu que houve erro no site, mas informou no início da tarde ao Globo que os "candidatos devem acessar o boletim via Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, para conferir resultado e posição na lista de espera."

Dezenas de estudantes que não foram aprovados na chamada regular reclamaram do fato de o MEC não ter exibido suas classificações na lista de espera. A informação sobre a classificação do candidato é importante porque possibilita a ele ter noção de suas chances de aprovação em uma duas graduações escolhidas anteriormente.

Por exemplo, um candidato que ficou em 8º lugar de quatro vagas no curso de Engenharia na Universidade Federal Fluminense (UFF) e em 26º de sete vagas na Universidade Federal de Minas Gerais saberia que, provavelmente, seria mais vantajoso escolher a UFF para aguardar na lista de espera.

O prazo para escolher um dos cursos na "2ª chamada" termina em 31 de janeiro, caso não seja postergado.

