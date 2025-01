Sem acesso ao resultado oficial, UPE adia matrículas de estudantes aprovados no Sisu 2025

A- A+

A Universidade de Pernambuco (UPE) adiou o cronograma de matrícula dos estudantes aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), por falta de acesso ao resultado oficial.

Os ingressantes na chamada regular devem realizar a matrícula entre os dias 29 a 31 de janeiro, das 8h às 13h. Ou seja, até esta sexta-feira.

Já os estudantes optantes de ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento devem se matricular no dia 3 de fevereiro, das 8h às 13h.

O calendário de matrícula foi retificado após o atraso de um dia na divulgação dos resultados do Sisu, previsto, inicialmente, para o último dia 26, mas disponibilizado em 27 de janeiro.

Com isso, o cronograma de matrícula, previsto para o período de 27 a 31 de janeiro, sofreu alteração, foi adiado e ficará mais curto, de 29 a 31 de janeiro.

"As universidades estão sem acesso ao resultado oficial, via o sistema Sisu Gestão, até a publicação da presente retificação", justificou a instituição de ensino, em nota divulgada nesta terça-feira (28).

A UPE destaca que as demais datas permanecem inalteradas, conforme cronograma já publicado e disponível no site da instituição.

Confira calendário:

27 a 31 de janeiro: Adesão à lista de espera do Sisu;

29 a 31 de janeiro: Matrícula 1 dos ingressantes da chamada regular (exceto candidatos optantes de ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento), das 8h às 13h;

3 de fevereiro: Matrícula 2 dos ingressantes da chamada regular (apenas optantes de ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento), das 8h às 13h;

6 de fevereiro: Matrícula dos ingressantes optantes por ações afirmativas por etnia, raça e pertencimento após recurso da comissão de heteroidentificação, das 8h às 13h;

11 de fevereiro: Previsão de divulgação, pelo Inep, dos inscritos na lista de espera.

Universidades suspendem calendário de matrículas dos aprovados pelo Sisu

Segundo levantamento do O Globo, ao menos seis universidades estaduais e federais suspenderam o calendário das matrículas de estudantes aprovados no Sisu 2025.

As instituições informaram que ainda não receberam do Ministério da Educação (MEC) a lista oficial dos aprovados, o que inviabiliza a realização do cadastro dos estudantes. Entre as universidades que anunciaram a suspensão, estão:

- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio);

- Universidade Federal de Sergipe (UFS);

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

- Universidade Estadual da Paraíba (UEPB);

- Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

- Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

