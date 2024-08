A- A+

acidente aéreo Árbitro internacional de judô está entre as vítimas de avião que caiu em Cascavel Edilson Hobold, de 52 anos, é uma das 61 vítimas que morreram após a queda do avião da VoePass em Vinhedo (SP)

O árbitro internacional de judô Edilson Hobold, de 52 anos, é uma das 61 vítimas que morreram após a queda do avião da VoePass em Vinhedo (SP), nesta sexta-feira (9).

Após a divulgação do nome do árbitro em lista emitida pela empresa aérea, a Confederação Brasileira de Judô emitiu uma nota de pesar.

"Sensei Hobold, professor Kodansha 6º Dan, tinha 52 anos e dedicou grande parte da sua vida ao judô, destacando-se como um dos árbitros mais proeminentes do país", diz a nota.

Ainda segundo o comunicado da Confederação, Edilson era "sempre gentil, cortês e tinha o respeito e a admiração de todos que puderam conviver com ele".

O árbitro, com mestrado e doutorado em Educação Física, também era professor da disciplina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

"Neste momento de dor e profunda tristeza, a família do judô brasileiro se solidariza aos familiares, amigos e alunos de Edilson Hobold. Que nosso querido amigo possa descansar em paz", finaliza o comunicado da Confederação Brasileira de Judô.

O veículo bimotor, da companhia VoePass, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h46, com destino a Guarulhos, São Paulo. Por volta das 13h30, a aeronave caiu no município de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Ao todo, 61 pessoas estavam a bordo, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu.

Equipes que atuam no local do acidente localizaram duas 'caixas pretas' do avião, que serão enviadas a Brasília para extração de dados em perícia.

Segundo o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro do ar Marcelo Moreno, a aeronave não reportou nenhuma emergência antes do acidente.

