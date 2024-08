A- A+

Acidente Caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, são resgatadas pela FAB As duas caixas-pretas do modelo ATR-72 serão importantes para identificar as causas do acidente

As duas caixas-pretas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), já foram resgatadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A informação foi divulgada no início da noite pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) em entrevista coletiva, em Brasília.

As caixas-pretas são fundamentais para que a investigação identifique o que aconteceu no acidente. Até o momento, nenhum motivo foi confirmado pelas autoridades.

61 pessoas, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes, estavam a bordo do avião ATR-72 da companhia VoePass. Nenhum indivíduo sobreviveu.

A lista com o nomes das pessoas que estavam a bordo já foi divulgada pela companhia aérea.

Por meio de nota, a VoePass lamentou a morte das pessoas e informou que, neste momento, "prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente".

Investigação

A Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, às 13h30, nesta sexta-feira (9).

Corporação vai compor o gabinete de crise, do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.

Como foi o acidente

O voo da companhia VoePass saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58 desta sexta (9), com destino a Guarulhos, em São Paulo.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que iniciou o atendimento ao chamado desde às 13h45.

Veja também

Acidente aéreo Pelo menos 8 médicos com CRM-PR viajavam no avião que caiu em Vinhedo