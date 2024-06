A- A+

guerra no oriente médio Armênia anuncia reconhecimento do Estado palestino Com decisão, Armênia se une à Eslovênia, Irlanda, Noruega e Espanha; Israel convocou embaixador armênio para expressar "repreensão severa"

O Ministério das Relações Exteriores da Armênia anunciou nesta sexta-feira o reconhecimento da Palestina como Estado, com o objetivo de avançar para a paz no Oriente Médio, e insistindo na "situação crítica em Gaza". Com o anúncio, a Armênia une-se à Eslovênia, que reconheceu o Estado palestino no início do mês, Espanha, Irlanda e Noruega.

"Reafirmando sua lealdade ao direito internacional e aos princípios de igualdade, soberania e coexistência pacífica dos povos, a República da Armênia reconhece o Estado da Palestina", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.

O governo de Erevan "deseja sinceramente uma paz duradoura" na região, acrescenta a nota, que insiste na "instauração imediata de uma trégua" na guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas, que já dura pouco mais de oito meses.

Hussein al-Sheikh, secretário-geral do comitê executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), elogiou a decisão da Armênia. "É uma vitória para o direito, a justiça, a legitimidade e a luta do nosso povo palestino para a libertação e a independência", escreveu na rede social X (antigo Twitter).

O Ministério das Relações Exteriores de Israel reagiu e anunciou que convocou o embaixador da Armênia para expressar uma "repreensão severa", medida similar àquela tomada no final de maio com os embaixadores da Espanha, Irlanda e Noruega, que também reconheceram de forma oficial a Palestina segundo o mesmo motivo.

Segundo uma lista divulgada pela Autoridade Nacional Palestina (ANP) e os anúncios mais recentes feitos por alguns governos, 147 dos 193 países membros da ONU reconhecem a Palestina como Estado

