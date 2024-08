A- A+

PADROEIRO DE OLINDA Arquidiocese de Olinda e Recife celebra São Salvador do Mundo, patrono da catedral, nesta terça (5) A festa, que começou sábado (3), conta com ação social, procissões e missas

Nesta terça-feira (6), a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, celebra o dia de São Salvador do Mundo, padroeiro da cidade e patrono da catedral da Arquidiocese de Olinda e Recife, que fica no Alto da Sé.

A festa, que começou sábado (3), conta com ação social, procissões e missas.



No dia do santo, esta terça, o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, preside a missa de abertura.

São Salvador do Mundo

De acordo com o pároco da Catedral da Sé, padre Lenildo Santana, "São Salvador do Mundo" ou "Santíssimo Salvador do Mundo", é um dos títulos dados a Jesus Cristo na festa Católica da Transfiguração do Senhor, celebrada no dia 6 de agosto.



A primeira paróquia de Pernambuco foi dedicada ao Santíssimo Salvador do Mundo e, posteriormente, tornou-se catedral da Diocese de Olinda e Recife.

O Santíssimo Salvador do Mundo é o padroeiro da Igreja Catedral Metropolitana de Olinda e Recife e da cidade de Olinda. Mas o padroeiro da Arquidiocese de Olinda e Recife é Santo Antônio.

Confira a programação da festa de São Salvador do Mundo:

1º dia: 03/08/2024, sábado

09h às 18h – Ação social com aferição de pressão arterial, glicemia capilar e cálculo de IMC.

17h – Procissão da bandeira saindo da Rua Prudente de Morais nº 280, Carmo, em direção à Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo (Alto da Sé). Em seguida, missa solene de abertura, presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, e hasteamento da bandeira.

19h30 – Quermesse com música e apresentação de grupos culturais locais.

2º dia: 04/08/2024, domingo

09h – Missa Solene presidida pelo abade do Mosteiro de São Bento, Dom Luiz Pedro Soares.

10h30min – Quermesse com música, apresentação de grupos culturais locais e recreação infantil.

3º dia: 05/08/2024, segunda-feira

19h30 – Missa solene presidida pelo coordenador da pastoral presbiteral, Padre Bio Arruda.

20h30 – Quermesse com música e apresentação de grupos culturais locais.

4º dia: 06/08/2024, terça-feira

06h – Repicar dos sinos

12h – Repicar dos sinos

18h – Procissão do Santíssimo Salvador, padroeiro da cidade de Olinda. Sai da Praça de São Pedro, no Carmo, em direção à Catedral (Alto da Sé).

19h30 – Missa Solene de encerramento presidida pelo vigário episcopal de Olinda, Padre Renato Matheus.

20h30 – Quermesse com música e apresentação de grupos culturais locais.

