Artista é atacada por peixe gigante durante apresentação em aquário na China

Uma artista russa passou por um susto enquanto se apresentava como sereia em um parque aquático na China.



Identificada apenas como Masha, a jovem de 22 anos foi atacada por um peixe gigante durante uma performance no Xishuangbanna Primitive Forest Park, localizado na província de Yunnan.

As imagens registradas mostram Masha nadando lentamente e acenando para os espectadores, quando, de repente, o peixe avança e envolve suas mandíbulas em volta da cabeça da moça.



Apesar do ataque, a artista conseguiu se desvencilhar rapidamente e nadar até a superfície. Em entrevista à mídia local, Masha revelou que o peixe chegou a engolir alguns dos adereços que ela usava, como um clipe de nariz.

A artista sofreu lesões no pescoço, rosto e olhos e não corre risco de vida.



Informações de jornais locais indicam que ela foi compensada com £ 78 (cerca de R$ 500) enquanto o parque investigava o incidente.

Masha também relatou que, apesar das dores no pescoço, foi obrigada a retornar ao tanque e concluir sua apresentação.

O parque, que exibe espécies nativas dos rios Mekong e Yangtze, além de anfíbios raros, não divulgou o nome exato do peixe envolvido no ataque, mas acredita-se que se trate de um peixe-gato-gigante.



O uso de "sereias" em apresentações aquáticas tem se tornado uma tendência crescente na China, que já sediou competições internacionais com mulheres se apresentando entre peixes.

