A- A+

EDUCAÇÃO Asiáticos no topo, Brasil entre últimos: veja ranking de aprendizagem de Matemática e Ciências Essa é a primeira vez que o Brasil participa do TIMSS, avaliação que existe desde 1995. Em 2023, participaram 650 mil alunos de 64 países.

Um teste internacional divulgado nesta quarta-feira botou novamente países asiátivos na frente dos rankings de aprendizagem. De acordo com o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciências (TIMSS, na sigla em inglês) 2023, Cingapura lidera as duas disciplinas avaliadas no 4º e 8º anos do ensino fundamental. Já o Brasil ficou entre os piores participantes.

Essa é a primeira vez que o Brasil participa do TIMSS, avaliação que existe desde 1995. Em 2023, participaram 650 mil alunos de 64 países. Ela avalia Matemática e Ciências no 4º e no 8º anos.





Veja o Ranking completo aqui:

Matemática - 4º ano

Cingapura - 615

China (Taipei) - 607

Coreia do Sul - 594

Hong Kong - 594

Japão - 591

China (Macao) - 582

Lituânia - 561

Turquia - 553

Inglaterra - 552

Polônia - 546

Irlanda - 546

Romênia - 542

Holanda - 537

Letônia - 534

Noruega - 531

República Checa - 530

Suécia - 530

Bulgária - 530

Finlândia - 529

Austrália - 525

Alemanha - 524

Dinamarca - 524

Sérvia - 523

Bélgica - 521

Hungria - 520

Portugal - 517

Estados Unidos - 517

Chipre - 516

Eslováquia - 515

Eslovênia - 514

Itália - 513

Armênia - 513

Albânia - 512

Canadá - 504

Espanha - 498

Emirados Árabes Unidos - 498

Geórgia - 498

Azerbaijão - 494

Nova Zelândia - 490

Cazaquistão - 487

França - 484

Montenegro - 477

Macedônia do Norte - 474

Qatar - 464

Bahrein - 462

Kosovo - 451

Bôsnia - 447

Chile - 444

Uzbequistão - 443

Jordânia - 427

Omã - 421

Irã - 420

Arábia Saudida - 420

Brasil - 400

Marrocos - 393

Kuwait - 382

África do Sul - 362

Matemática - 8º ano

Cingapura - 605

China (Taipei) - 602

Coreia do Sul - 596

Japão - 595

Hong Kong - 575

Inglaterra - 525

Irlanda - 522

República Checa - 518

Suécia - 517

Lituânia - 514

Áustria - 512

Austrália - 509

Turquia - 509

Hungria - 506

Finlândia - 504

Noruega - 501

Itália - 501

Malta - 499

Romênia -496

Chipre - 494

Emirados Árabes Unidos - 489

Estados Unidos - 488

Israel - 487

Azerbaijão - 479

França - 479

Portugal - 475

Geórgia - 467

Cazaquistão - 454

Qatar - 451

Bahrein - 426

Irã - 423

Uzbequistão - 421

Chile - 416

Omã - 411

Malásia - 411

Kuwait - 399

Arábia Saudida - 397

África do Sul - 397

Jordânia - 388

Palestina - 382

Brasil - 378

Marrocos - 378

Ciências - 4º ano

Cingapura - 607

Coreia do Sul - 583

China (Taipei) - 573

Turquia - 570

Inglaterra - 556

Japão - 555

Polônia - 550

Áustria - 550

Hong Kong - 545

Finlândia - 542

Lituânia - 537

China (Taipei) - 536

Suécia - 533

Irlanda - 532

Estados Unidos - 532

Noruega - 530

Bulgária - 530

Romênia - 526

República Checa - 526

Eslovênia - 526

Letônia - 526

Hungria - 524

Dinamarca - 522

Canadá - 521

Eslováquia - 521

Nova Zelândia - 517

Holanda - 517

Alemanha - 515

Portugal - 511

Itália - 511

Sérvia - 510

Espanha - 504

Emirados Árabes Unidos - 495

Albânia - 491

França - 488

Chipre - 487

Chile - 479

Bahrein - 475

Qatar - 472

Cazaquistão - 467

Geórgia - 465

Montenegro - 461

Armênia - 457

Bôsnia - 448

Macedônia do Norte - 439

Omã - 433

Irã - 432

Arábia Saudida - 428

Brasil - 425

Azerbaijão - 422

Jordânia - 418

Uzbequistão - 412

Kosovo - 403

Marrocos - 390

Kuwait - 373

África do Sul - 308

Ciências - 8º ano

Cingapura - 606

China (Taipei) - 572

Japão - 557

Coreia do Sul - 545

Inglaterra - 531

Finlândia - 531

Turquia - 530

Hong Kong - 528

República Checa - 527

Irlanda - 525

Hungria - 522

Suécia - 521

Austrália - 520

Lituânia - 519

Estados Unidos - 513

Áustria - 512

Portugal - 506

Malta - 501

Itália - 501

Noruega - 488

Emirados Árabes Unidos - 486

França - 486

Qatar - 481

Israel - 481

Romênia -466

Chipre - 464

Omã - 456

Chile - 455

Bahrein - 452

Geórgia - 448

Cazaquistão - 443

Malásia - 426

Brasil - 420

Kuwait - 420

Arábia Saudida - 419

Irã - 419

Jordânia - 413

Azerbaijão - 411

Uzbequistão - 396

Palestina - 393

África do Sul - 362

Marrocos - 327

Primeiro lugar também em todas as avaliações do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), Cingapura foi uma colônia britânica formada majoritariamente por pescadores na década de 1960 para se tornar uma potência mundial de aprendizagem.

Com investimento prioritário em professores e estudantes, o país antecipou políticas como educação bilíngue e abordagem em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (Stem). A partir da década de 90, fortaleceu o caminho para abordagens de excelência nas humanidades, nas artes e nos esportes.

Seu jeito de ensinar Matemática dedica mais tempo a menos assuntos, para garantir que as crianças dominem o material através de instruções detalhadas, perguntas, resolução de problemas e ajudas visuais e práticas, como blocos, cartões e gráficos de barra. Sem que uma etapa tenha sido atingida, a turma não progride. A metodologia passou a influenciar escolas dos Estados Unidos há quase 15 anos.

Já 49% dos alunos brasileiros atingiram pelo menos 400 pontos, nível de desempenho de quem consegue somar e subtrair números de até três dígitos e aplicar propriedades básicas de formas geométricas.

Veja também

BRASIL HIV: novos casos crescem 416% entre idosos em 10 anos no Brasil, e sociedade médica faz alerta