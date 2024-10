A- A+

GRANDE RECIFE Assaltante derruba idosa no chão e rouba bolsa em Camaragibe Criminoso estava em moto e terminou sendo preso pela Polícia Civil de Pernambuco

Uma idosa de 64 anos foi derrubada no chão por um assaltante em uma moto, no bairro Carmelo, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O criminoso foi preso em flagrante.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a idosa caminha sozinha em uma rua.

Logo depois o criminoso aparece em uma moto e se aproxima da vítima. Ele puxa com força a bolsa dela e derruba no chão.

O assaltante dá meia volta em seguida e pega a bolsa dela, que permanece caída no local.

Segundo o Camaragibe Agora, a idosa foi socorrida com ferimentos na cabeça e recebeu atendimento médico.

Por meio de nota, nesta quarta-feira (23), a Polícia Civil de Pernambuco informou que o criminoso foi preso por meio da Delegacia da 37ª Circunscrição de Camaragibe. A corporação informou que ele foi autuado por roubo.

"Após ser localizado pela equipe policial, o suspeito foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça", informou a Polícia Civil, acrescentando que outras informações sobre a prisão do homem serão repassadas em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Veja também

Minas Gerais Ministro de Lula diz que acordo de Brumadinho serviu de "projeto de reeleição" para Zema