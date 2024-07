A- A+

guerra na ucrânia Ataque com drones ucranianos provoca incêndio em refinaria da Rússia Autoridades informaram que ataque matou uma pessoa no sul da Rússia

Um ataque com drones lançados pela Ucrânia durante a noite provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo e matou uma pessoa no sul da Rússia, informaram as autoridades russas e ucranianas nesta segunda-feira (22).

Kiev e Moscou intensificaram seus ataques mútuos transfronteiriços, tanto com mísseis como com drones, nos últimos meses, apontando, sobretudo, contra infraestruturas energéticas.

As autoridades regionais russas do Mar Negro e da localidade de Tuapse, na região de Krasnodar (sul), explicaram que a queda de restos de drones provocou um incêndio em uma refinaria, o que obrigou a mobilização de cem bombeiros.

O governador de Belgorod, outra região do sul da Rússia, informou que uma pessoa que dirigia um trator morreu, atingida por um drone ucraniano, e que sua esposa ficou ferida.

Uma fonte do setor ucraniano de Defesa afirmou que foram utilizados drones relacionados aos serviços de inteligência militar e que a refinaria danificada é operada pelo gigante estatal russo Rosneft.

"Está se comprovando o alcance dos danos ao complexo militar-industrial do Estado agressor", indicou a fonte, por escrito.

Segundo o Ministério russo da Defesa, durante a noite foram derrubados 75 drones ucranianos, 47 deles na região meridional de Rostov, outro em Belgorod, otros dois em Voronej e em Smolensk e oito no céu de Krasnodar.

Outros 17 drones foram derrubados quando sobrevoavam o Mar Negro e o Mar de Azov, segundo o Ministério.

A Rússia anuncia quase diariamente ter derrubado drones ucranianos em seu território.

Segundo Kiev, esses ataques são uma resposta aos bombardeios russos no âmbito da invasão do país, lançada por Moscou em fevereiro de 2022.

A Ucrânia indicou que suas forças derrubaram 16 drones durante a noite.

