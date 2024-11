Atropelamento em frente a escola na China deixa várias crianças feridas; vídeo

“Numerosas” crianças ficaram feridas na colisão de um veículo em frente a uma escola na província de Hunan, no centro da China, nesta terça-feira, informou a emissora estatal CCTV.

“Diversos alunos ficaram feridos, e o balanço preciso está sendo investigado”, declarou o veículo.

A emissora não esclareceu se o atropelamento foi intencional.

Another car attack in China



Nov 19: an SUV plowed into people outside Yong’an Primary School (永安小学) in Dingcheng District (鼎城区), Changde, Hunan province, in the morning — apparently a deliberate act — when school kids were going to school. Several people, including… pic.twitter.com/LpzZNfw6BZ