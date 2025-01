Atum rabilho: como o famoso peixe usado como sushi foi salvo da extinção

A- A+

US$ 3,1 milhões. Essa é a quantia impressionante que um magnata do sushi pagou por um atum rabilho num leilão em Tóquio em 2019. Esse peixe de 278 kg, o mesmo peso de um urso pardo, foi o mais caro de sua espécie já vendido.

O atum é a família de peixes com maior valor comercial em todo o mundo, e o atum rabilho, frequentemente utilizado em sushi e sashimi, é o mais caro, afirma Sarah Glaser, diretora sênior da equipa de futuros oceânicos do Fundo Global para a Natureza do Peixe (WWF). Estados Unidos.

Um único atum rabilho é vendido por mais de uma tonelada de atum listrado, a espécie menor e mais abundante. Este elevado valor levou à sobrepesca, com a enorme procura global de sushi a esgotar gravemente as populações de atum rabilho, levando a espécie à beira da extinção em 2010.





Mas, nos últimos anos, as unidades populacionais de atum rabilho registaram uma recuperação incrível depois de os países introduzirem quotas de pesca mais sustentáveis e reprimirem a atividade ilegal. A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) rebaixou o atum rabilho do Atlântico de “ameaçado” para “pouco preocupante” em 2021.

Entretanto, o atum rabilho do Pacífico recuperou para novos máximos, ultrapassando as metas internacionais uma década antes do previsto. O peixe continua ameaçado, mas não está mais em estado crítico na lista vermelha da IUCN.

“É uma grande história de sucesso. Conseguimos reverter esta tendência de sobrepesca e de quase colapso das populações em menos de 20 anos”, afirma Alessandro Buzzi, diretor do projeto de pesca do WWF, especializado na pesca do atum. “Estamos agora numa situação em que a sobrepesca já não é uma ameaça”, acrescenta.

Mas o atum rabilho enfrenta agora outro grande desafio: as alterações climáticas. Estudos mostram que este peixe é muito sensível às mudanças de temperatura, e que pequenos aumentos afetam o seu metabolismo, reprodução e hábitos alimentares. Os cientistas alertam que estas mudanças no atum rabilho podem, por sua vez, afetar outras espécies marinhas e comunidades piscatórias.

O atum rabilho, medindo entre 1,8 e 3 metros, é o maior do mundo. Pode viver até 40 anos e é um predador de ponta que caça cardumes de peixes, incluindo arenque e cavala, à vista. Este peixe de sangue quente está entre os nadadores mais rápidos do planeta. Migra milhares de quilômetros todos os anos para desovar e caçar, mas estes padrões estão a começar a mudar.

À medida que a temperatura dos oceanos aumenta, o atum rabilho move-se em direção a águas mais frias. Um estudo recente do Serviço Nacional de Pesca Marinha descobriu que os atuns-rabilho do Atlântico, tanto grandes como pequenos, estão a mover-se mais para norte, em direção a afluentes perto da costa de Massachusetts, a uma velocidade entre 2 e 6 milhas por ano.

Cientistas irlandeses descobriram que, em 2019, seis atuns-rabilho gigantes do Atlântico desviaram-se das suas rotas migratórias estabelecidas entre a Irlanda e o Golfo da Biscaia ou a Dorsal Meso-Atlântica para se deslocarem mais para norte, em direção à Islândia. Acredita-se que a nova rota seja uma resposta a uma onda de calor marinha.

“Estamos vendo atum rabilho se alimentando em áreas incomuns, por exemplo, no Mar do Norte, ao redor da Escandinávia e da Islândia”, diz Buzzi. “Já estamos vendo mudanças nos padrões de migração”, acrescenta.

Também existem preocupações sobre o impacto que o aumento das temperaturas terá nas áreas de desova, diz Buzzi. Em Junho e Julho, o atum rabilho do Atlântico dirige-se para o Mediterrâneo para desovar, ajudando a tornar aquele mar o maior local de pesca de atum rabilho do mundo.

O Mar Mediterrâneo é também um “hotspot climático”. Até ao final do século, prevê-se que as temperaturas médias da superfície oceânica nesse afluente aumentem entre 1°C e 3°C. “Por ser tão limitado e não ter tanta circulação e tombamento como as grandes bacias oceânicas, esse mar sofrerá um impacto muito mais rápido e maior com as alterações climáticas”, afirma Glaser.

O aumento das temperaturas poderá expulsar os juvenis de atum rabilho do Mediterrâneo nos próximos 50 anos, de acordo com um estudo da Universidade de Southampton, no Reino Unido. O estudo descobriu que temperaturas do mar acima de 28°C afetam negativamente o metabolismo e o crescimento dos juvenis de atum rabilho.

Para descobrir este limiar crítico de temperatura, Clive Trueman, professor de ecologia geoquímica na Universidade de Southampton, desenvolveu um método pioneiro que analisou o metabolismo do atum rabilho através das orelhas. Especificamente, o especialista e sua equipe analisaram uma característica chamada otólito, uma estrutura de carbonato de cálcio no ouvido interno dos peixes, que lhes permite manter o equilíbrio e perceber ruídos e vibrações.

Tal como os anéis das árvores, os otólitos revelam a idade de um peixe e contêm isótopos que mostram as suas condições ambientais passadas, diz Trueman. Os isótopos de oxigênio revelam a temperatura da água que o peixe experimentou enquanto estava vivo, enquanto os isótopos de carbono indicam a rapidez com que converteu os alimentos em energia, ou seja, o seu metabolismo, diz ele.

“Essas duas coisas juntas nos dão a temperatura em que os peixes viviam e sua taxa metabólica”, explica Trueman. O nível de detalhe que estes ossos revelaram sobre as condições dos peixes foi sem precedentes: “É incrível. “É basicamente como ter um relógio inteligente.”

O atum rabilho precisa de água quente para desovar - os seus ovos desenvolvem-se quando as temperaturas atingem os 20°C - mas se a água aquecer para além de um certo limite, o seu metabolismo começa a diminuir, diz Trueman. “Esse limite é de 28°C”, explica ele.

A temperatura no Mar Mediterrâneo ultrapassou este limiar crítico em agosto de 2024, quando a temperatura média diária da superfície atingiu um recorde de 28,45°C. Segundo Trueman, estudos mostram que o atum rabilho passa a maior parte do tempo nos 20 metros superiores da coluna d'água. “Portanto, é provável que as temperaturas das águas superficiais sejam realmente críticas para os atuns juvenis (com menos de um ano) no Mediterrâneo”, afirma.

À medida que a temperatura dos oceanos aumenta, espera-se que o atum rabilho desloque os seus locais de reprodução do Mediterrâneo para águas mais frias, possivelmente em direção ao Golfo da Biscaia, diz Trueman. “Se o habitat dos juvenis começar a mudar, então os locais para onde são forçados [migrar] são pontos com outras pescarias tradicionais”, acrescenta.

A preocupação é que o atum jovem possa acabar como captura acessória nas pescarias estabelecidas de anchova e sardinha no Golfo da Biscaia, diz ele. “É preciso pensar em como podemos mudar o controle ou alterar os regulamentos de pesca para nos adaptarmos a essas mudanças nas distribuições”, alerta ele.

