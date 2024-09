Austrália irá impor idade mínima para uso de redes sociais

O governo australiano aprovará este ano uma lei que irá impor uma idade mínima de entre 14 e 16 anos para o uso das redes sociais, anunciou nesta terça-feira (10, noite de segunda em Brasília) o primeiro-ministro do país, Anthony Albanese.

A legislação para manter as crianças longe destas plataformas será implementada este ano, disse Albanese.

A idade mínima para ter acesso a redes como Facebook, Instagram ou TikTok ainda não foi definida, mas será entre 14 e 16 anos, adiantou o premiê.

O líder de centro-esquerda explicou que, nos próximos meses, um sistema de verificação de idade será testado antes da implementação da nova legislação.

"Queremos que tenham experiências reais com pessoas de verdade porque sabemos que as redes sociais estão causando um dano social", insistiu o político à rede de televisão ABC.

"Quero ver as crianças longe de seus dispositivos e nos campos de futebol, nas piscinas e nas quadras de tênis", afirmou Albanese.

Em uma série de entrevistas a meios de comunicação sobre este plano, Albanese explicou que sua preferência pessoal seria bloquear o acesso destas plataformas para os menores de 16 anos.