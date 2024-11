A- A+

Mobilidade Av. Caxangá: cinco estações de BRT serão interditadas a partir desta segunda (4); veja quais Suspensão acontece apenas no sentido Camaragibe/Recife, em virtude da recuperação e substituição das tampas do sistema de microdrenagem na via

Cinco estações de BRT no sentido Camaragibe/Recife serão interditadas temporariamente a partir desta segunda-feira (4), ao longo da Avenida Caxangá.

A informação foi divulgada pelo Governo do Estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), que explicou que a suspensão acontece em virtude da recuperação e substituição das tampas do sistema de microdrenagem.

As estações que deixarão de funcionar serão as de Capibaribe e Getúlio Vargas, no dia 4; as da Abolição e Forte do Arraial, no dia 11; e a do Zumbi, no dia 18.

A suspensão do serviço acontece de maneira parcial e o sentido Recife/Camaragibe continuará operando normalmente.

O prazo da Emlurb para que as estações citadas voltem a operar no sentido Camaragibe/Recife é de sete dias.



Confira as estações que serão suspensas parcialmente e as datas

Estações Capibaribe e Getúlio Vargas: 04/11/2024;

Estações da Abolição e Forte do Arraial: 11/11/2024;

Estação Zumbi: 18/11/2024;

Em caso de dúvidas, sugestões ou registro de reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.





