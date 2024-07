A- A+

Região Metropolitana do Recife Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, será interditada nesta terça (16) e quarta (17) A avenida Bernardo de Melo será interditada para concluir o serviço de implantação da nova rede de drenagem. Para evitar maiores transtornos, elas ocorrerão entre as 22h e 5h

A avenida Vieira Bernardo de Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, passará por nova interdição nesta terça (16) e quarta-feira (17).

Haverá a conclusão do serviço de implantação da nova rede de drenagem, o qual integra a obra de requalificação da orla, que está em andamento.

Para evitar maiores transtornos à população, elas ocorrerão entre as 22h e 5h.

As intervenções vão acontecer na terça (16), no cruzamento com a rua João Dourado Filho; e na quarta (17), no cruzamento com a rua Brigadeiro Melibeu.

Avenida Bernardo Vieira de Melo estará interditada

De acordo com o secretário-executivo de obras do Jaboatão, Eduardo Torres, a interdição e desinterdição das faixas da avenida Bernardo Vieira de Melo será realizada de forma alternada.

"À medida que formos concluindo o serviço em duas faixas vamos liberando-as para o tráfego", afirmou o secretário.

O cruzamento com a rua João Dourado Filho terá o serviço concluído na madrugada de quarta-feira e com a rua Brigadeiro Melibeu, na madrugada de quinta-feira.

"O serviço só será executado das 22h às 5h, então a população terá o mínimo de transtorno”, informou Eduardo Torres.

Equipes de trânsito da prefeitura estarão no local, orientando os motoristas para garantir a fluidez do tráfego de veículos e dar maior segurança para aqueles que circulam pela área, que já teve outras duas interdições para a implantação da rede de esgoto da orla.

A obra de requalificação da orla segue em andamento e está recebendo R$ 14,9 milhões em investimentos.

