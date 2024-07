Homem é preso após tentar matar ex e atual dela em Jaboatão

A- A+

Um homem de 38 anos foi preso, na terça-feira (2), após tentar assassinar a ex-companheira e o atual namorado dela, em Jaboatão dos Guararapes.

As vítimas, de 26 e 25 anos, respectivamente, foram socorridas. Uma delas, segundo a Polícia Militar, pelo efetivo do 6º Batalhão da Polícia Militar, e a outra, por populares.

O suspeito do crime, de acordo com a Polícia Civil, foi autuado por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Ele foi localizado e preso com a arma usada no crime.

As primeiras informações da Polícia Militar indicam que o crime aconteceu na rua Sargento Quintas Porto, no bairro de Jardim Jordão.

O homem foi espancado por vizinhos após voltar ao local do crime. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava "com um ferimento no rosto" e, por isso, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife.

Em seguida, o homem foi transferido para a Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar a motivação dos crimes.

"O autor, após ser levado para um hospital, foi encaminhado até a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e ficou à disposição da justiça", afirmou a Polícia Civil, por meio de nota.

