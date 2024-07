A- A+

POLÍCIA Homem é morto a tiros na Zona Oeste do Recife; Polícia investiga Crime aconteceu por volta das 4h, na avenida Manoel Gonçalves da Luz

Um homem de 47 anos, identificado inicialmente como José Helder, foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro da Mustardinha, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi encontrado sem vida, com "perfurações de arma de fogo", na avenida Manoel Gonçalves da Luz. O crime aconteceu por volta das 4h.

Até o momento, não se sabem autoria e motivação do crime. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil.

A corporação também afirmou que registrou o caso por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado. Ninguém foi preso até a publicação deste texto.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Veja também

Compaz Compaz Dom Helder Câmara recebe Arena do Autismo com atividades e serviços gratuitos